Войти
Известия.ru

Под Самарой в 2020 году развернут комплексы С-400 "Триумф"

259
0
+2
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Расчеты ПВО Центрального военного округа в Самарской области получат комплект зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 "Триумф" в 2020 году. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает пресс-служба округа.

"В 2020 году мы планируем перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской области на новый комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф", — цитирует командира 76-й дивизии противовоздушной обороны генерал-майора Сергея Тихонова телеканал "Звезда".

По его словам, в 2018–2019 годах дивизия получила на вооружение современные радиолокаторы и зенитные установки: ракетные комплексы "С-400" для саратовского полка, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", а также радиолокационные комплексы "Небо-М", "Небо-У" и другие. Это позволило повысить диапазон работы дивизии и боевые возможности, подчеркнул Тихонов.

9 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от приобретенных российских ЗРК С-400 ради американских систем Patriot, сообщает телеканал "360".

С-400 "Триумф" — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км. Разработан НПО "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
Небо РЛК
С-400 Триумф
Компании
Алмаз Расплетина
Минoбороны РФ
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
Похожие новости
25.11.2019
Трамп и Эрдоган продолжат "дружить"
23.07.2019
"Ответим США на санкции": в Турции готовятся установить С-400
27.04.2018
Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран
09.04.2018
Гроза "стелс"-целей и спутников: что известно о новой системе ПВО России С-500
12.10.2016
Системы противоракетной обороны в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"