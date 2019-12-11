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Известия.ru

В России стартовали крупные учения МЧС

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Источник изображения: Фото: МЧС РФ

Глава МЧС России Евгений Зиничев дал старт крупным учениям органов управления и сил РСЧС на транспорте в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 10 декабря.

В учебных мероприятиях примут участие представители МВД России, а также Минздрава, Минтранса и других федеральных ведомств.

"От оперативности и слаженности наших действий зависит безопасность людей, попавших в сложную ситуацию на транспорте", — отметил Зиничев.

Тренировка пройдет в два этапа на шести учебных точках в разных регионах страны, включая международный аэропорт Шереметьево. Там "произойдет" аварийная посадка Боинга 747-400 с 432 пассажирами на борту с последующим возгоранием.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020" пройдут в сентябре 2020 года. В новом учебном году запланировано более 4,8 тыс. учений различного масштаба. Помимо этого, в программе свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы.

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