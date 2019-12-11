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Российская газета

Все свои: вьетнамские БМП-2 составят компанию новым Т-90С

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Источник изображения: rg.ru

Российские БМП-2 в настоящее время являются самыми современными легкими бронированными машинами Вьетнамской народной армии. Однако они почему-то практически не попадают в объективы фото- и телекамер.

Одна из "двоек" демонстрировалась на состоявшейся накануне в Ханое военной конференции, где присутствовал премьер-министр правительства СРВ Нгуен Суан Фук. БМП-2 занимала почетное место рядом с недавно поступившим на вооружение танком Т-90С.

Всего, как сообщается, в войсках имеется две сотни БМП-2 и более 60 Т-90С.

До сих пор основу парка ВНА в виде средств доставки пехоты составляют образцы, созданные в 50-е и 60-е годы. Большая часть из них принимала участие в боевых действиях в период американской агрессии. Например, давно уже устаревшие бронетранспортеры Тип 63, советские БТР-50 или доставшиеся в виде трофеев американские М113.

Имеются также колесные БТР-40, БТР-152, БТР-60ПБ, две модификации бронированных разведывательных машин. В восьмидесятые годы Советский Союз стал поставлять БМП первого и второго поколений. Однако распад главного союзника создал Вьетнаму большие проблемы в деле перевооружения армии, в частности сухопутных войск.

По мнению военных экспертов, ВНА в настоящее время остро нуждается в новой бронетехнике для общевойсковых соединений. Также у имеющихся БМП-1 и БМП-2 можно значительно усилить огневую мощь, улучшить прицельные комплексы, повысить характеристики защиты и подвижности.


Алексей Брусилов

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Вьетнам
Россия
США
Продукция
M113 БТР
БМП-1
БМП-2
БТР-50
БТР-60
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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