"Швабе" и "Ростелеком" реализовали совместный проект в сфере цифровых технологий

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Единая сеть на базе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), объединяющая 14 предприятий, создана в "Швабе", сообщила во вторник пресс-служба холдинга.

"Проект реализован макрорегиональным филиалом (МРФ) "Центр" ПАО "Ростелеком". Сумма контракта составила 32 млн рублей", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Пресс-служба отмечает, что единая корпоративная выделенная сеть холдинга "Швабе", созданная "Ростелекомом" на базе собственной ВОЛС, "отличается высокой степенью защищенности от DDoS-атак (Distributed Denial of Service), благодаря современным сертифицированным средствам криптозащиты информации".

14 предприятий "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") объединили сетью на базе VPN (Virtual Private Network). "Она обеспечит расположенные в разных городах России индустриальные объекты "Швабе" возможностью высокоскоростного обмена информацией между собой. По условиям сотрудничества холдингу также предоставлен виртуальный центр обработки данных и мониторинг трафика", - сообщает пресс-служба.

"В настоящий момент сеть уже запущена и функционирует в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Директор департамента по информационной политике и ИТ "Швабе" Сергей Подгорнов отметил, что "совместный проект позволил значительно увеличить пропускную способность каналов связи между предприятиями "Швабе", обеспечить отказоустойчивость сети на всех уровнях, а также повысить её защищенность".

"Объединение локальных сетей в единую корпоративную сеть значительно повысит скорость обмена данными и эффективность бизнес-процессов", - сказал Подгорнов, которого цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что полученный "комплексный сервис "как услуга", позволил избежать значительных капитальных затрат и эффективно распределить операционные затраты на несколько лет".

Подгорнов также отметил высокий уровень профессионализма и клиентоориентированности сотрудников "Ростелекома", благодаря которому удалось реализовать проект в запланированные сроки и в полном соответствии требованиям "Швабе".