Войти
Интерфакс-АВН

"Швабе" и "Ростелеком" реализовали совместный проект в сфере цифровых технологий

199
0
0
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Единая сеть на базе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), объединяющая 14 предприятий, создана в "Швабе", сообщила во вторник пресс-служба холдинга.

"Проект реализован макрорегиональным филиалом (МРФ) "Центр" ПАО "Ростелеком". Сумма контракта составила 32 млн рублей", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Пресс-служба отмечает, что единая корпоративная выделенная сеть холдинга "Швабе", созданная "Ростелекомом" на базе собственной ВОЛС, "отличается высокой степенью защищенности от DDoS-атак (Distributed Denial of Service), благодаря современным сертифицированным средствам криптозащиты информации".

14 предприятий "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") объединили сетью на базе VPN (Virtual Private Network). "Она обеспечит расположенные в разных городах России индустриальные объекты "Швабе" возможностью высокоскоростного обмена информацией между собой. По условиям сотрудничества холдингу также предоставлен виртуальный центр обработки данных и мониторинг трафика", - сообщает пресс-служба.

"В настоящий момент сеть уже запущена и функционирует в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Директор департамента по информационной политике и ИТ "Швабе" Сергей Подгорнов отметил, что "совместный проект позволил значительно увеличить пропускную способность каналов связи между предприятиями "Швабе", обеспечить отказоустойчивость сети на всех уровнях, а также повысить её защищенность".

"Объединение локальных сетей в единую корпоративную сеть значительно повысит скорость обмена данными и эффективность бизнес-процессов", - сказал Подгорнов, которого цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что полученный "комплексный сервис "как услуга", позволил избежать значительных капитальных затрат и эффективно распределить операционные затраты на несколько лет".

Подгорнов также отметил высокий уровень профессионализма и клиентоориентированности сотрудников "Ростелекома", благодаря которому удалось реализовать проект в запланированные сроки и в полном соответствии требованиям "Швабе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
ИТ
Похожие новости
13.03.2019
Ростех сообщил о росте выручки радиоэлектронного кластера
13.12.2018
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
17.06.2016
Ростех: новая промышленная революция
14.04.2016
Ростех – космосу
23.12.2015
Технологии «Звездных войн»
03.03.2014
Топ-5 проектов Ростеха
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"