ВС Бельгии приобретут новые бронемашины для замены ББМ LMV "Линкс"

ЦАМТО, 10 декабря. Правительство Бельгии одобрило планы замены 437 состоящих на вооружении ВС страны легких многоцелевых бронемашин LMV "Линкс" с колесной формулой 4х4 компании IVECO.

Для их замены будут закуплены 322 новые бронемашины управления и связи (CLV – Commando en Liaison Voertuigen).

Получив данное разрешение, Министерство обороны Бельгии намерено объявить тендер на покупку 322 машин CLV, а также заключить сопутствующий долгосрочный контракт на их техническое обслуживание, подобно покупке бронемашин "Гриффон" и "Ягуар" в рамках программы CaMo, реализуемой совместно с Францией.

Как планируется, 437 состоящих на вооружении ББМ "Линкс" будут сняты с вооружения к 2026 году. Данные машины были приобретены в 2005 году и приняты на вооружение в 2007 году. Короткий срок эксплуатации техники в составе ВС Бельгии объясняется обнаружением трещин в шасси, а затем и в бронировании крыши 120 ББМ версий SPS и RPK, оснащенных дистанционно управляемыми модулями вооружения и навесной броней, которые увеличили массу машины, что не предусматривалось производителем.

В ходе зарубежных операций технические специалисты ВС Бельгии неоднократно критиковали бронемашины за трудоемкое и дорогостоящее обслуживание.

Опубликованная 29 июня 2016 года Долгосрочная программа усиления обороноспособности Бельгии (Strategic Vision) предполагает выделение 125,05 млн. евро для замены "Линкс", эксплуатирующихся Сухопутными войсками, а также 16,24 млн. евро для замены бронемашин, находящихся в составе ВВС и в медицинском компоненте.

Предполагается, что в рамках тендера французская Nexter предложит для замены LMV бронемашину "Сервал". Сильной стороной этого предложения является то, что легкая бронированная разведывательная машина CLV будет унифицирована с VBMR "Гриффон" и EBRC "Ягуар", уже закупленными ВС Бельгии.