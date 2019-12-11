Зенитчики в Самарской области получат на вооружение С-400 в 2020 году

Военнослужащие выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

ТАСС, 10 декабря. /ТАСС/. Расчеты противовоздушной обороны Центрального военного округа в Самарской области получат на вооружение комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"В 2020 году мы планируем перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской области на новый комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Военнослужащие пройдут переобучение, после чего в конце года выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области", - цитирует пресс-служба командира 76-й дивизии противовоздушной обороны генерал-майора Сергея Тихонова.

Он отметил, что в 2018-2019 годах дивизия получила на вооружение самые современные радиолокаторы и зенитные установки. "Это и зенитные ракетные комплексы С-400 для саратовского полка, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", радиолокационные комплексы "Небо-М", "Небо-У" и другие. Новая техника позволила в разы повысить боевые возможности подразделений, расширить диапазон работы. Сейчас у нас более 50% современной техники", - сказал Тихонов.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.