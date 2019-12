США создает армию нового поколения

Пентагон делает ставку на кибернетически улучшенного солдата

Одно из последних исследований Министерства обороны CША показало, что к 2050 году может появиться целый ряд новых технологий, которые позволят превратить обычного солдата в кибернетически улучшенного бойца. Учитывая быстрые темпы развития биомедицины, в течение ближайших 30 лет станет возможным усовершенствование зрения и слуха в многократном размере, развитие контроля над мускулатурой и внедрение технологий, равнозначных телепатии. Согласно данным отчета Министерства обороны США "Солдат-киборг 2050: Значение слияния человека с машиной для будущего Министерства Обороны" (Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the DOD), долгосрочный проект американского правительства дает представление о том, какие изменения ожидают солдат в ближайшие десятилетия. В отчете выделены четыре основных исследования, одним из которых является усовершенствование способности видеть в темноте. В настоящее время американские солдаты используют громоздкие приборы ночного видения. Новые тенденции подразумевают внедрение контактных линз c аналогичными возможностями, вероятно, даже с наличием цифрового зума. Далее рассматривается вариант восстановления физических возможностей солдата, благодаря оптогенетическому костюму, который быстро поможет снять мышечное напряжение изможденных солдат, увеличив силу и выносливость.

Защита органов слуха не менее важный аспект, и новая компактная гарнитура станет незаменимой на поле боя, спасая солдата от шума. В настоящее время американские военнослужащие используют громоздкие противошумные наушники.

По данным доклада оборонного ведомства США, прямое нейронное усиление человеческого мозга для двусторонней передачи данных является наиболее сложной задачей для реализации. Данная разработка позволит развить возможности мгновенного обмена данными между солдатами на поле боя без использования средств связи. По мнению экспертов, осуществление планов Пентагона будет иметь огромное значение для армии США.

Ранее американские военные уже пытались разработать имплантируемый чип, который может превратить солдат в армию киборгов, подключив их мозг напрямую к компьютерам. Разработки осуществлялись Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA), которое утверждает, что нейронная связь "откроет канал между человеческим мозгом и современной электроникой". Это не первый случай, когда ученые DARPA пытались создать интерфейс мозг-машина, однако предыдущие версии имели ограниченную функциональность.

Лина Маякова