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ЦАМТО

В Михайловской военной артиллерийской академии завершилась межведомственная военно-научная конференция

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Курсанты
Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии во время боевых стрельб из ракетно-артиллерийского вооружения в Ленинградской области.
Источник изображения: Игорь Руссак / РИА Новости

ЦАМТО, 10 декабря. В Михайловской военной артиллерийской академии завершила свою работу 54-я межведомственная военно-научная конференция на тему "Основные направления развития ракетных войск и артиллерии, теория и практика их боевого применения".

Ежегодно проводимая конференция всегда становится важным событием в научных кругах. Свыше 300 ее участников, 68 докторов наук, 320 кандидатов наук рассмотрели в ходе работы по секциям следующие темы: "Развитие теории и практики боевого применения РВиА в операции", "Пути повышения эффективности стрельбы и управления огнем артиллерии, управления ракетными ударами при поражении объектов и группировок войск противника", "Управление ракетными войсками и артиллерией. Состояние и перспективы автоматизации", "Проблемные вопросы теории и практики разведки (артиллерийской разведки) для обеспечения огневого поражения противника РВиА в современных общевойсковых операциях", "Актуальные проблемы разработки, модернизации, боевого применения и технического обеспечения вооружения, военной и специальной техники РВиА", "Пути повышения эффективности подготовки военного специалиста", "Проблемы и перспективы развития робототехнических комплексов военного, специального и двойного назначения в интересах РВиА", "Проблемы и перспективы развития учебно-тренировочных средств в интересах РВиА", "Направления повышения эффективности разведывательного и навигационного обеспечения на базе многопозиционных радиолокационных систем", "Актуальные вопросы развития теории и практики применения комплексов воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами в интересах РВиА".

На заключительном пленарном заседании выступил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

Начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев в докладе по результатам работы конференции довел до ее участников задачи по реализации приоритетных направлений исследований в 2020 году и предложения органам военного управления, образовательным учреждениям, научным учреждениям, органам управления, соединениям, частям РВиА, предприятиям ОПК.

Доклады участников представительного научного форума вошли в сборник научных трудов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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