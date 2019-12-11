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США из-за России рассекретят всю "правду" о космосе

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Барбара Барретт
Барбара Барретт.
Источник изображения: Фото: Wayne Clark / U.S. Air Force / Wikimedia

Соединенным Штатам в целях запугивания зарубежных противников и получения поддержки граждан страны необходимо рассекретить большое количество данных, касающихся космических программ военного назначения. Такой точки зрения придерживается министр ВВС США Барбара Барретт, сообщает Defense News.

"Рассекречивание части того, что в настоящее время хранится в безопасных хранилищах, было бы хорошей идеей", — сказала чиновник. Барретт не уточнила, какие конкретно космические программы военного назначения имеются ввиду, однако отметила, что рассекречивание может начаться уже в 2020 году.

Американское издание отмечает, что рассекречивание позволит избежать использование такими странами, как, например, Китай и Россия, граждан США для сбора секретных данных. Также, согласно Defense News, Пентагон планирует заняться популяризацией в общественности сведений о военных секретах своих противников.

В декабре издание The Drive сообщило, что секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire используются США для точечного уничтожения преступников за рубежом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AGM-114
Компании
Barrett
Проекты
2020-й год
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