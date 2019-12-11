Забытая "Касатка": в этот день Ка-60 совершил первый полет

Его появление перевернуло представление об отечественных вертолетах. 10 декабря 1998 года в небо впервые поднялся Ка-60 - новинка конструкторов из бюро Н.И. Камова, получившая название "Касатка". Эта машина казалась фантастической, как будто созданной для популярного тогда иностранного сериала о супервертолете, способном выполнять невероятные задачи.

К разработке Ка-60 приступили еще в середине 1980-х годов. Армейской авиации в дополнение и в перспективе для замены широко распространенных Ми-8 и Ми-4 требовался средний многоцелевой вертолет. Перед конструкторами поставили задачу создать машину для перевозки вооруженного десанта, доставки оружия и боеприпасов в район боевых действий, эвакуации раненых, охраны и патрулирования экономической зоны с базированием на кораблях, проведения поисково-спасательных работ, ну и конечно обучения и тренировки летного состава.

Работы по проекту затянулись в связи с политической обстановкой в стране. Первый натурный макет был собран к 1990 году. В отличие от фирменной "камовской" соосной схемы Ка-60 был выполнен по одновинтовой схеме с рулевым винтом типа фенестрон в хвостовом кольцевом канале. Объяснялся необычный выбор просто - от вертолета не требовалось зависать над полем боя, основную часть полета он должен был проводить в движении.

Еще одним новшеством стало использование инновационных материалов. Корпус "Касатки" на 60 процентов состоит из полимерных композиционных элементов, что обеспечивает повышенную устойчивость к боевым повреждениям. Топливные баки, к примеру, имеют прослойку, заполненную пенополиуретаном, который "затягивает" пробоины, тем самым предотвращая возможность взрыва. Лопасти винтов, также с полимерной составляющей, сохраняют работоспособность при получении нескольких пробоин от стрелкового автоматического оружия.

К слову, выживаемости машины и ее экипажа было уделено повышенное внимание. Для этого использовали все имевшиеся в то время технологии. Жизненно важные системы управления и агрегаты продублированы, шасси обладают повышенной энергоемкостью, а при аварийной посадке травмы пилотов и десанта сводят к минимуму амортизирующие кресла. В целом, конструкция фюзеляжа и размещение агрегатов продуманы таким образом, чтобы исключить поражение экипажа и пассажиров от элементов вертолета при ударе о землю. Машина рассчитана на деформацию, не угрожающую находящимся в ней людям.

Кстати, десантная часть "Касатки" вмещает 15-16 военнослужащих с вооружением, шесть раненых на носилках в сопровождении трех санитаров или груз с соответствующей массой. Доступ в отсек осуществляется через две раздвижные двери. Узел внешней подвески, расположенный под фюзеляжем, рассчитан на груз массой до 2 750 килограммов. Грузы и вооружение также могут размещаться на боковых держателях с обеих сторон корпуса.

Еще одним заметным необычным для отечественных вертолетов решением стало расположение рабочего места командира с правой стороны. Такая посадка пилота предполагала более свободный вариант обращения с многофункциональной панелью приборов.

Высокие летно-технические характеристики Ка-60 достигнуты также за счет инновационных для той поры решений: продуманных аэродинамических обводов корпуса, низкого силуэта и убирающегося шасси. Силовая установка состояла из двух газотурбинных двигателя РД-600В, выдававших взлетную мощность в 1 300 лошадиных сил и мощность в чрезвычайном режиме в 1 550 лошадиных сил. Эти моторы сами по себе являлись последним достижением авиационной науки. Не вдаваясь в технические параметры, достаточно лишь сказать, что скорость "Касатки" достигает 300 километров в час, а мощности силовой установки достаточно, чтобы при одном работающем двигателе не только продолжать горизонтальный полет, но и выполнять и взлет, и набор высоты.

РД-600В оснащались устройствами, снижающими их инфракрасное излучение. И это далеко не единственный момент, связанный с обеспечением малозаметности вертолета. Конструкторы применили целый ряд решений для снижения заметности машины в тепловом, радиолокационном и оптическом диапазонах. Для этого применялись даже элементы стелс-технологий, а именно покрытие корпуса специальным составом, поглощающим радиоволны. Значения эффективности поверхности рассеивания, однако, остались неразглашенными.

Шумность "Касатки" также была существенно снижена. Во-первых, винты имели необычную форму и шумопонижающие законцовки. Кроме того, был разработан специальный механизм, регулирующий частоту вращения несущего винта.

Необходимость эксплуатации в любых условиях сподвигла разработчиков установить на Ка-60 одну из самых перспективных бортовых радиолокационных станций "Арбалет". Такая, для примера, ставится на Ка-52 "Аллигатор". Помимо того, что комплекс сигнализирует о приближении препятствий с минимальной погрешностью, он также обслуживает прицельную, навигационную системы и участвует в противоракетной защите.

В 2010 году испытательный полет одного из экспериментальных экземпляров "Касатки" в Подмосковье закончился аварией. Стоит отметить, что до этого в течение полугода машину, что называется, "даже не заводили". Несмотря на последствия, это ЧП подтвердило высокие характеристики "Касатки" - оба пилота остались живы. Экипаж также успел обесточить вертолет. А система защиты топливных баков, как и подразумевали разработчики, предотвратила взрыв, выдержав сильный удар о землю.

В дальнейшем проект получил развитие в виде гражданского многоцелевого вертолёта Ка-62.

Тимур Алимов