Иллюзия убийства: как военные Югославии дурачили натовских агрессоров

В ходе отражения агрессии НАТО в 1999 году армия Югославии широко использовала макеты различных образцов военной техники.

We were really perfect at making models,we make tanks,howitzers,MIGs29,Radars,camps pic.twitter.com/3uZyJ3Jfq0 — ZOKA (@200_zoka) December 9, 2019

В Сети появились фотографии ложных целей, имитировавших находящиеся в то время на вооружении бронетранспортеры М-60, танки Т-55 и самоходные установки разведки и наведения 1С91, входящие в зенитный ракетный комплекс 2К12Е "Квадрат".

Американцы и их союзники по североатлантическому альянсу сосредоточили в зоне конфликта более тысячи различных летательных аппаратов, которые буквально утюжили территорию Косово и других районов Союзной Республики.

В ежедневно публикуемых сводках сообщалось о значительных потерях югославских войск. По данным НАТО, были уничтожены сотни танков, бронемашин, артиллерийских орудий, комплексов ПВО, а также десятки самолетов и вертолетов. Но, как позже оказалось, большую часть дорогого высокоточного оружия потратили на выбивание таких вот макетов. Реально было потеряно всего 18 танков, 10 БТР и БМП и около полутора десятков единиц артсистем.

Изготавливались также копии крылатых машин, в частности истребителей МиГ-29, которые даже вблизи очень походили на настоящие.

Военные этого государства очень тщательно изучали опыт локальных войн, где ранее активно применялись аналогичные приманки для вражеских бомб и ракет, и полученные знания очень пригодились.

В настоящее время надувные танки и другие образцы техники используются в различных армиях. Находят они применение и в Российских вооруженных силах, их широко задействуют в ходе различных маневров и учений.

Алексей Моисеев