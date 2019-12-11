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ЦАМТО

Филиппины приобретут ПКР "БраМос"

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 10 декабря. Филиппины приняли решение относительно закупки сверхзвуковых противокорабельных ракет "БраМос" разработки совместного индийско-российского предприятия BrahMos Aerospace Limited.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в настоящее время ведутся переговоры о количестве закупаемых ракет (включая ПУ к ним) и общей стоимости контракта, который, как ожидается, будет подписан в 2020 году. Обширные испытания системы уже проведены.

Новые ракеты поступят на вооружение 1-й береговой батареи (1st Land-based Missile System Battery – 1LBMS Btry), которая была сформирована в октябре в Форт Магсайсай (Fort Magsaysay). По информации Hindustan Times, персонал подразделения будет подготовлен, а все необходимое оборудование будет поставлено к 2024 году. Достижение закупленными комплексами полной боевой готовности ожидается к 2028 году.

По заявлению источника Jane's, Нью-Дели предложил Маниле выделить кредитную линию в размере 100 млн. долл. США для финансирования закупки. Тем не менее, филиппинские власти также изучают возможность приобретения ракет в два этапа за счет собственных средств, которые могут быть выделены из бюджета следующего финансового года.

На текущий момент, помимо Филиппин, представители BrahMos Aerospace Limited также ведут переговоры по вопросу экспорта ракет "БраМос" с несколькими другими странами, включая Малайзию, Индонезию, Таиланд и Вьетнам. Кроме того, Аргентина, Болгария, Бразилия, Чили, ЮАР и ОАЭ также выразили заинтересованность в приобретении ПКР "БраМос".

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