Польша рассмотрит до 12 вариантов "уничтожителя танков"

Источник изображения: Defence24/Maciej Szopa

Польша намерена рассмотреть до двенадцати вариантов платформы для своей программы "истребителя танков" под кодовым названием "Ottokar-Brzoza", пишет портал defence24.pl.

Накануне представители польской промышленности показали публике свои концепции "истребителя танков". Однако, при всех нюансах, признаётся, что всё в итоге упирается в выбор двух основных элементов: платформы и типа управляемой противотанковой ракеты. Последние, из-за отсутствия подходящего польского аналога, должны быть получены от иностранного партнера, как ожидается, вместе с пакетом, предусматривающим локализацию обслуживания и производства в Польше.

Шасси BWP-1 (польская лицензионная модификация БМП-1) стало бы самым дешевым и скорым в плане введения в строй вариантом, отмечается в статье. Конечно, это возможно при условии, что большое количество этих машин было бы предоставлено для переоборудования, например, в связи с заменой их в войсках новейшей боевой машиной пехоты "Borsuk".

Источник изображения: Defence24/Maciej Szopa

Фото: Maciej Szopa

Использование строевых BWP-1 потребует работ, связанных с их обновлением и адаптацией к новой роли, но работы в любом случае будет значительно меньше, чем при создании совершенно новой системы. Компания Poznańskie Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne уже представила пакет модернизации для этого типа платформы, включая установку нового силового агрегата на базе двигателя MTU 6R 106 TD21.

Также рассмотренные в рамках программы "Ottokar-Brzoza" противотанковые ракеты – это три различных образца из Израиля, США и Европы: Spike ER, AGM-114R Hellfire II и MBDA Brimstone 2 соответственно. Здесь, как и в случае с шасси, итоговый выбор должны сделать вооруженные силы Польши.