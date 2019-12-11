Турция готова оправить армию на помощь правительству Ливии

Источник изображения: topwar.ru

Турция может направить свои вооруженные силы в Ливию для оказания помощи законному правительству страны, находящемуся в Триполи. Об этом заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган.

Турецкий лидер не исключил отправку турецких военных в Ливию по просьбе правительства этой страны. В конце ноября Эрдоган и глава ПНС (правительство национального согласия) Файез Саррадж подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам.

Если от ливийского народа и руководства такое предложение (о направлении в Ливию турецких военных - прим.) поступит, у нас появится право... ООН ввела запрет на продажу оружия Ливии. Однако отправку военных в Ливию нельзя расценивать в его рамках. Если такое приглашение поступит, Турция сама решит, ни у кого разрешения спрашивать не будет

- заявил Эрдоган, добавив, что Турция "готова оказать Ливии любую поддержку".

В настоящее время в Ливии сложилось двоевластие: на востоке страны заседает парламент, выбранный народом, на западе - правительство национального согласия (ПНС), поддерживаемое ООН и ЕС. Ливийская национальная армия Халифы Хафтара, поддерживаемая парламентом, с апреля ведет наступление на Триполи, где засело ПНС. Ранее не раз сообщалось, что ПНС поддерживается Турцией, на вооружении племен и воинских формирований, воюющих на стороне правительства, была замечена военная техника турецкого производства. Парламент и ЛНА, в свою очередь, поддерживают ОАЭ, Египет и еще ряд арабских государств.