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Атомный ледокол "Арктика" выйдет на заводские ходовые испытания на дизелях

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Источник изображения: vpk-news.ru

Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" выйдет на заводские ходовые испытание, как и планировалось, в четверг, 12 декабря, но в аварийном режиме – на дизелях, реакторы задействовать не будут, заявил гендиректор "Балтийского завода" Алексей Кадилов на пресс-конференции, посвященной итогам работы Объединенной судостроительной корпорации в 2019 году.

Он добавил, что ядерный реактор подготовят к пуску после возвращения с ЗХИ.

"Нас попросили: давайте сначала на дизелях, а потом уже запустим. Переделок было большое количество", – цитирует Mil.Press FlotProm А. Кадилова.

Он также уточнил, что готовность "Арктики" сегодня оценивается в 95%. Передача заказчику планируется в 2020 году.

"Арктику" заложили в ноябре 2013 года, спустили на воду 16 июня 2016 года. "Балтийский завод" продолжает строительство еще двух таких ледоколов. "Сибирь" заложили 26 мая 2015 года и спустили на воду 22 сентября 2017 года. Готовность этого атомохода оценивается в 65%, сдача намечена на 2021 год. "Урал" заложили 25 июля 2016 года, спустили на воду 25 мая 2019 года. Его строительство должны завершить в 2022 году.

В августе 2019 года "Росатом" и "Балтийский завод" подписали контракт на строительство дополнительной пары атомоходов проекта 22220.

Атомоходы проекта 22220 предназначены для самостоятельной проводки судов и круглогодичного лидирования караванов в Западном районе Арктики, на мелководных участках Енисея и Обской губы, буксировки судов, а также оказания помощи и выполнения спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде. Ледоколы смогут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. Они должны стать самыми мощными судами данного типа в мире.

Ледоколы проекта 22220 оснащают ядерной паропроизводящей установкой РИТМ-200 мощностью 60 МВт, разработанной ОКБМ имени Африкантова. В качестве движителя используются три четырехлопастных гребных винта фиксированного шага. Двухосадочная конструкция этих судов позволяет им находиться как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Срок службы ледокола составит 40 лет, ресурс реактора – 320 тысяч часов. Главные задачи этих ледоколов – обслуживание Северного морского пути и проводка экспедиций в Арктику.

Основные характеристики судна:  длина наибольшая – 173,3 метра;  ширина – 34 метра;  высота борта на миделе – 15,2 метра; осадка – 8,5-10,5 метра;  водоизмещение – 33,5 тысячи тонн.

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Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
Ядерный щит
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