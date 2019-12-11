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Постройка нового эллинга на "Северной верфи" завершится только в 2021 году

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Источник изображения: vpk-news.ru

Строительство нового эллинга на территории "Северной верфи", предназначенного для производства кораблей и судов с большим водоизмещением, скорее всего, завершится только в первой половине 2021 года, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов на пресс-конференции, посвященной итогам работы предприятий ОСК в 2019 году.

Как сообщает Mil.Press FlotProm,  Алексей Рахманов указал, что документацию по модернизации "Северной верфи" пришлось переделать практически целиком. "Сейчас эти документы идут на экспертизу", – добавил глава ОСК.

По его словам, в марте 2020 года планируется выбрать подрядчика, который станет работать на основании конкурсных процедур.

"Возможно, бюджет модернизации вырастет на 1 млрд рублей", – сказал Алексей Рахманов.

Новый судостроительный комплекс на территории "Северной верфи" планировали ввести в строй в 2020 году. Однако в апреле этого года Алексей Рахманов признал, что подрядчик – петербургский "Метрострой" – не справился с работами, контракт с ним расторгнут.

Тем не менее, еще в июле глава ОСК заявил, что фундаментальные параметры модернизации не меняются: "Уже на первом этапе  на "Северной верфи" будут созданы возможности для круглогодичного строительства любых кораблей и судов длиной до 250 метров и водоизмещением до 75 тысяч тонн".

"Северная верфь" и "Метрострой" подписали контракт на строительство новой стапельной площадки и эллинга в конце декабря 2017 года. Двухпролетный эллинг оснастят мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн и современным передаточным оборудованием на базе самоходных судовых поездов. Новый комплекс позволит строить крупнотоннажные суда и корабли водоизмещением до 25 тысяч тонн. Размеры двухпролетного эллинга – 250х140х75 метров. На втором этапе предполагается модернизация корпусообрабатывающего и сборочно-сварочного производства завода.

Введение объекта в строй планировалось на 2019 год.

В декабре 2018 года правительство Петербурга признало, что работы по строительству нового эллинга отстают от графика. В марте 2019 года завершение постройки объекта перенесли на 2020 год.

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