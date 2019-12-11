Украина испытала БТР с "прозрачной" броней

Испытания "прозрачной" брони украинскими военными. Фото: Limpid Armor pic.twitter.com/VvR9HBsdbF — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 10, 2019

На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK). Система включает в себя восемь камер кругового обзора с ночными каналами, центральный сервер и нашлемные гарнитуры - в их качестве использованы мультимедиа-очки Microsoft HoloLens, доступные в свободной продаже.

Во время теста механик-водитель управлял БТР, ориентируясь исключительно при помощи LPMK, пишет Defence Blog со ссылкой на сообщение компании-разработчика системы. Изображение с камер преобразовывалось сервером в панорамную картинку с углом обзора 360 градусов. На нее можно накладывать тактическую обстановку, данные о работе бортовых систем машины, целеуказания и другую информацию.

- В зависимости от поворота головы член экипажа видит нужный ему участок местности. Время обновления информации - две миллисекунды. LPMK распознает 14 типовых целей, - рассказал сотрудник Научного центра сухопутных войск ВСУ Владимир Мочерад.

В 2020 году тестирование "прозрачной брони" будет продолжено - пять ее комплектов передадут военным для испытаний на различных типах бронетехники.

Аналогичные системы разрабатываются во многих странах, однако нигде не доведены до серийных образцов, отметил bmpd.

Антон Валагин