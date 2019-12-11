Начштаба ВВС США назвал российские и китайские спутники угрозой

Американские военные считают, что космические спутники России и Китая представляют серьезную угрозу для орбитальной группировки США. Благодаря своей маневренности они могут затруднить работу американских космических аппаратов.

Об этом, по данным издания The National Interest, заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн. Он отметил, что РФ и КНР представляют серьезную угрозу в космосе.

"В дополнение к наземным глушителям, лазерам и ракетам, которые могут заглушить, ослепить и уничтожить низколетящие спутники, Москва и Пекин работают над небольшими маневренными спутниками, способными воздействовать на американские космические аппараты", - сообщает издание.

В публикации отмечается, что с 2013 по 2015 годы Россия отправила на низкую орбиту несколько "таинственных спутников". Маневренные и скоростные космические корабли "Космос-2491", "Космос-2499" и "Космос-2504" смогли приблизиться на расстояние всего нескольких футов к другим спутникам.

Опасения Пентагона также вызывает запущенный в 2016 году китайский спутник Roaming Dragon, который убирает космический мусор с орбиты, так как с помощью крана-манипулятора он сможет также уничтожать военные спутники. В результате американский генерал призвал конгрессменов США увеличить расходы на космические войска.

Кстати

Шестого декабря Минобороны РФ сообщило об успешных испытаниях новой космической техники на околоземной орбите. В результате эксперимента малый космический аппарат отделился от унифицированной многофункциональной космической платформы и после маневров провел оценку технического состояния российских спутников. При этом "картинка" и телеметрическая информация с космического аппарата передавалась на Землю.

Николай Грищенко