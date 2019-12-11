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Российская газета

Новейший корвет России испытал два типа ракет

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

В ходе очередного этапа испытаний головной корвет проекта 20350 "Гремящий" выполнил в Белом море стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс".

Корабль вышел из Северодвинска 6 декабря. Помимо проверки в действии главного оружия, экипаж протестирует все системы и механизмы корабля в условиях открытого моря. Испытания обеспечивают корабли, суда и авиация Северного флота, сообщили в Минобороны РФ.

"Гремящий" построен на "Северной верфи" Санкт-Петербурга. Основные функции 100-метрового корвета - поиск и уничтожение подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечение высадки десанта, решение других задач в ближней морской зоне. От корветов предыдущих серий "Гремящего" отличает усиленное вооружение: ПКР "Уран" заменены на универсальные пусковые установки для восьми "Калибров" и "Ониксов" (в перспективе - гиперзвуковых "Цирконов"), а количество ячеек для зенитных ракет комплекса "Редут" увеличено до 16. Снижена оптическая, радиолокационная и акустическая заметность корабля.

Название корвет получил в честь знаменитого эсминца Северного флота, во время Великой Отечественной войны ставшего гвардейским за успехи в сопровождении северных конвоев и борьбе с немецкими подлодками. Новый "Гремящий" отправится служить на Тихоокеанский флот.


Антон Валагин

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