Смена для ветеранов

При создании американской БМП М2 "Брэдли" предполагалось разработать на её базе целый ряд специальных машин, постепенно заменив ими спецварианты бронетранспортёра М113. Однако из-за сокращения военного бюджета США, ознаменовавшего завершение "Холодной войны", все эти спецмашины (за исключением шасси для РСЗО MLRS) остались на чертёжных досках или в опытных экземплярах. В течение долгих лет машины семейства М113 продолжали нести службу. Опыт применения бронетехники в вооружённых конфликтах XXI века (прежде всего, в Афганистане и Ираке) вынудил армию США вплотную заняться поиском замены для "вечного" М113. Так родилась программа AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle – бронированная многоцелевая машина).

Конкурс

21 марта 2013 года армия США обратилась к ведущим производителям бронетехники с запросом предложений по программе AMPV. Долго раскачиваться военные не собирались: уже в 2014 году должны были появиться первые прототипы, а до 2017 года предстояло вывести на испытания 29 таких машин. В течение 2018-2020 годов следовало построить 289 бронемашин малосерийной партии, а затем в течение десяти или более лет – 2618 серийных экземпляров AMPV. Таким образом, общий объём производства должен был составить 2907 единиц, а стоимость всей программы оценивается в 13 млрд долларов. Для полной замены всего парка машин семейства М113 этого явно не хватит – пока ставится лишь задача обновить технику бронетанковых бригад (Armored Brigade Combat Teams – ABCT).

В конкурсе приняли участие три концерна, причём все три представили проекты, разработанные на основе бронемашин, уже состоявших на вооружении. Поскольку в требованиях армии США не определялся тип движителя, среди конкурсантов были как гусеничные, так и колёсные машины. Корпорация ВАЕ Systems представила Turretless Bradley – безбашенную "Брэдли", то есть бронетранспортёр, созданный на основе БМП М2А3 (с электрооборудованием, соответствующим варианту М2А4). Машина получила перепроектированный корпус увеличенного объёма, а также усиленную противоминную защиту днища. Главный конкурент ВАЕ Systems – General Dynamics Land Systems (GDLS) – предложил сразу два варианта на базе своего БТР "Stryker: колёсный с усиленной противоминной защитой Stryker DVH и гусеничный Stryker+Tr. Наконец, фирма Navistar Defence представила модификацию своего колёсного бронеавтомобиля (класса MRAP) MaxxPro.

Последний участник отсеялся почти сразу. Дольше сопротивлялся GDLS – его гусеничный "Страйкер" выглядел весьма перспективно. Конструкторы обещали обеспечить подвижность, лучшую, чем у "Брэдли", но ВАЕ Systems выдвинула более экономически выгодное предложение Reconfigurable Height Bradley (RHB). Оно предусматривало использование для переделки в AMPV шасси М2/М3, находящихся на хранении (по состоянию на 2014 год на складах хранилось около двух тысяч таких машин ранних модификаций). В итоге в мае 2014 года концерн GDLS вышел из тендера, заявив, что дополнительные требования заказчика фактически предоставляют преимущество безбашенному варианту "Брэдли".

Главный конкурент безбашенного "Брэдли" – гусеничный "Страйкер" Источник изображения: bmpd.livejournal.com

В декабре 2014 года ВАЕ Systems получила контракт на проведение опытно-конструкторских работ продолжительностью 52 месяца с постройкой 29 прототипов всех пяти предполагаемых вариантов AMPV: бронетранспортёра общего назначения, самоходного миномёта, командно-штабной машины (КШМ), медико-эвакуационной машины и подвижного медпункта.

Презентация первого из 29 прототипов AMPV (в конфигурации БТР). Декабрь 2016 года Источник изображения: defencenews.com

24 сентября 2018 года завершились двухмесячные войсковые испытания машин семейства AMPV, проходившие в 4-м эскадроне 9-го кавалерийского полка (входит в состав 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии). В феврале 2019 года был подписан контракт, открывающий путь к производству малосерийной партии бронемашин.

Машины семейства AMPV перед войсковыми испытаниями Источник изображения: defence-blog.com

Конструкция

Реализация программы AMPV осуществляется концерном ВАЕ Systems на заводе в городе Йорк (штат Пенсильвания) в кооперации с армейским арсеналом Ред-Ривер (город Тексаркана, штат Техас). Очевидно, что, по крайней мере, часть машин придётся построить с нуля, поскольку количество "свободных" М2/М3 меньше, чем требуется программе AMPV.

При переделке в машины семейства AMPV с БМП М2 (или БРМ М3) демонтируется башня, и устанавливается сменный модуль крыши в кормовой части корпуса – обычной высоты (для БТР и самоходного миномёта) или увеличенной (для КШМ и обоих вариантов медицинской машины). Разработчики гарантируют возможность замены модуля крыши обычной высоты на увеличенный (или обратно) в течение одного дня, благодаря чему можно быстро переоборудовать AMPV из одного варианта в другой.

Второй блок доработок связан с модернизацией силовой установки и ходовой части. AMPV получает усиленную подвеску, а также силовую установку, соответствующую стандарту М2А3 – дизельный двигатель "Камминз" мощностью 600 л.с. в блоке с трансмиссией НМРТ-500. Наконец, третьим существенным блоком доработок стал комплекс мер, направленный на повышение защищённости машины и её экипажа. Внутренние топливные баки заменены внешними бронированными, расположенными в кормовой части машины – это решение не только повышает безопасность экипажа, но и способствует увеличению внутреннего объёма корпуса. Алюминиевое бронирование корпуса усилено накладками из стальной брони. Предусмотрена возможность установки блоков динамической защиты. Для усиления противоминной защиты днище AMPV также усилено стальной бронёй, кроме того, внедрена разработанная корпорацией ВАЕ Systems инновационная система "подвесного пола" (floating floor). В навесном блоке в задней части корпуса установлен кондиционер. Большинство вариантов AMPV снабжено системой защиты от оружия массового поражения. Исключением является самоходный миномёт – оборудование его системой защиты от оружия массового поражения сочли бессмысленным, поскольку в боевом положении у него открыт верхний люк.

На машинах семейства AMPV предусмотрена возможность монтажа системы активной защиты Iron Fist Light или Trophy, элементы которой устанавливаются непосредственно на корпусе бронемашины. Обе системы – израильской разработки (фирм Israel Military Industries и Rafael соответственно).

Варианты

В настоящее время семейство AMPV включает пять вариантов, предназначающихся для бронетанковых бригад. Бронетранспортёр общего назначения (General Purpose Vehicle – GPV) М1283 предназначен для транспортировки двух членов экипажа и шести десантников (в случае необходимости три сиденья десантников можно заменить одними носилками). Предусмотрена возможность вооружения БТР пулемётом на бронированной турели или дистанционно управляемой стрелковой установкой. Планируется приобретение 522 таких машин, которые заменят БТР М113А3. Их намерены использовать для эскортирования колонн снабжения, подвоза боеприпасов в условиях огневого воздействия противника, эвакуации раненых с поля боя и сопровождения медицинских машин.

БТР М1283 на войсковых испытаниях. Машина имеет полный "обвес" в виде блоков реактивной брони, противокумулятивных решеток и маскировочных сетей и вооружена 12,7-мм пулемётом на бронированной турели Источник изображения: army.mil

Медико-эвакуационная машина (Armored Medical Evacuation Vehicle – AMEV) М1284 придёт на смену БТР M113 AMEV. Она способна вместить трёх членов экипажа и шесть сидячих раненых либо четырёх – на носилках (или трёх сидячих и двух носилочных). Увеличенная по сравнению с БТР высота корпуса позволяет размещать носилки в два яруса – одни над другими. М1284 предназначена для эвакуации раненых от места ранения до медпункта. Американская армия заказала 790 таких машин.

Прототип медико-эвакуационной машины ХМ1284 Источник изображения: baesystems.com

Подвижный медпункт (Armored Medical Treatment Vehicle – AMTV) М1285, заказанный в количестве 216 единиц, заменит медицинские машины М577А3. Этот вариант способен вместить четырёх членов экипажа и одного раненого на носилках. М1285 может использоваться в качестве пункта оказания первой медицинской помощи или батальонного медпункта.

Наиболее массовым представителем семейства является командно-штабная машина (Mission Command – MCmd) М1286. Для бронетанковых бригад заказано 993 таких КШМ, призванных заменить очередной вариант М113 – М1068А3. Как и медицинские машины, М1286 имеет увеличенную высоту корпуса, а по аналогии с БТР на ней можно смонтировать вооружение для самообороны. Экипаж М1286 состоит из двух человек, внутри корпуса имеются рабочие места для ещё двух операторов средств связи и систем управления. Подробности о составе оборудования М1286 пока не опубликованы.

Машины семейства AMPV. Слева направо – М1287, М1284, М1285, М1286, М1283 Источник изображения: baesystems.com

Последним из заказанных к настоящему времени вариантов AMPV является самоходный миномёт (Mortar Carrier Vehicle – MCV) М1287. 386 таких машин заменят самоходные миномёты М1064А3. Как и БТР, машина М1287 имеет низкий корпус. Внутри её корпуса установлен 120-мм миномёт М120, ведущий огонь через круглый двухстворчатый люк в крыше. Для самообороны предусмотрена установка пулемёта на вертлюге. Экипаж М1287 состоит из четырёх человек, возимый боекомплект составляет 69 мин.

Самоходный миномёт М1287 на войсковых испытаниях Источник изображения: army.mil

Перспективы

Реализация программы AMPV позволит в течение десяти лет заменить все модификации БТР М113, всё ещё использующиеся в американских бронетанковых бригадах. Вместе с тем, армия США планирует в ближайшем будущем объявить конкурс на боевую машину для замены вариантов М113, применяющихся в частях выше бригадного уровня (Echelons Above Brigade – EAB). По предварительным подсчётам, для этого требуется ещё 1993 бронемашины. Конкурентом безбашенного "Брэдли" в борьбе за этот контракт, вероятнее всего, снова станет гусеничный "Страйкер". Специалисты BAE Systems уже прорабатывают ряд новых вариантов семейства AMPV, предназначенных для уровня ЕАВ. В частности, предлагается инженерная машина, вооружённая 30-мм пушкой М230LF (вариант орудия, устанавливающегося на вертолёты "Апач", со скорострельностью, ограниченной до 200 выстрелов в минуту).

Пожалуй, наиболее "традиционным" вариантом AMPV является самоходный миномёт М1287. Он сочетает современное шасси с морально устаревшей схемой установки основного вооружения в корпусе и стрельбой через открытый верхний люк. В августе 2018 года армия США инициировала программу FIFT (Future Indirect Fire Turret), предусматривающую разработку 120-мм орудия/миномёта, установленного в полностью закрытой вращающейся башне. Характерно, что контракт предусматривает разработку лишь самой башни с вооружением, а шасси, вероятно, будет определено в ходе отдельного конкурса. Скорее всего, в нём снова сойдутся безбашенный "Брэдли" и гусеничный "Страйкер".

Прототип Bradley Next Generation Источник изображения: defence-blog.com

Ещё одной производной программы AMPV может стать новая боевая машина пехоты. Её прототип, известный как Bradley Next Generation был впервые продемонстрирован в 2016 году. По сути, это корпус AMPV со всеми нововведениями, касающимися выноса топливных баков наружу и усиления защиты, в сочетании с башней от БМП М2А4. Применена обновлённая силовая установка с дизелем мощностью 675 л.с. и новой трансмиссией, допускающей использование двигателя мощностью до 800 л.с. Усилению подверглась подвеска, причём рассматривается возможность замены торсионной подвески на гидропневматическую. Это позволит увеличить массу БМП до 40-50 т, и, соответственно, улучшить её защищённость. Таким образом, круг замкнулся – бронетранспортёр, "выросший" из БМП, вновь трансформировался в боевую машину пехоты.

В завершение хотелось бы извиниться перед читателями за отсутствие таблицы с тактико-техническими данными машин семейства AMPV. Дело в том, что в общедоступных источниках эти характеристики до сих пор не опубликованы. Встречаются лишь самые общие параметры: масса – в пределах 34-36 т, скорость – 54-61 км/ч.

Источники и литература:

baesystems.com bmpd.livejournal.com defence-blog.com army.mil armyrecognition.com army-technology.com defencenews.com

Андрей Харук