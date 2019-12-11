Мировые продажи вооружений продолжают расти. Вчера, 9 декабря, Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) опубликовал статистические данные Топ-100 производителей оружия за 2018 год.

По данным аналитиков SIPRI, в минувшем году ведущие 100 компаний ВПК продали вооружений на $420 млрд. В сравнении с 2017 годом рост составил 4,6%.

Топ-100 производителей оружия в 2018 году Источник изображения: facebook.com/sipri.org

Максимальный рост показали производители из Южной Кореи, Израиля, США, а также европейские корпорации. В то же время Индия, Великобритания, Германия и Россия продемонстрировали снижение продаж.

Рост и падение продаж по странам в 2018 году Источник изображения: sipri.org

США продолжают лидировать в рейтинге (первые пять мест — у американских компаний). Россия представлена в новом SIPRI Top 100 десятью компаниями. Из постсоветских стран в рейтинг также вошла Украина с концерном "Укроборонпром".