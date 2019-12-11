Названы сроки передачи флоту АПРКСН проекта 955А "Князь Владимир"

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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир", завершивший государственные испытания, находится на "Севмаше", где идет исправление выявленных замечаний. Подводный крейсер передадут флоту в конце декабря. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По словам Рахманова, в настоящее время на "Севмаше" устраняют выявленные во время государственных испытаний подводного крейсера замечания и готовят субмарину к передаче в состав ВМФ РФ.

Севмаш" завершил государственные испытания и устраняет замечания, и я надеюсь, сдаст подводный крейсер "Князь Владимир"

- заявил он.

По словам командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, передача АПРКСН "Князь Владимир" в состав ВМФ "пройдет под елочку", то есть в конце декабря этого года. Субмарина будет нести службу на Северном флоте.

Атомный подводный ракетный стратегического назначения "Князь Владимир" модифицированного проекта 955А "Борей-А" был заложен на "Севмаше" в Северодвинске 30 июля 2012 года, вывод из цеха состоялся 17 ноября 2017 года. Проект "Борей-А" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

В настоящее время на Севмаше ведется строительство еще четырех серийных АРПКСН данного проекта 955А - "Князь Олег" ( официально заложен 27 июля 2014 года), "Генералиссимус Суворов" (заложен 26 декабря 2014 года), "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года) и "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года).

В настоящее время в составе Военно-морского флота несут службу три атомных ракетных подводных лодки проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах".