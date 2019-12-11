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ЦАМТО

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

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Российская электроника
Российская электроника.
Источник изображения: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru

ЦАМТО, 10 декабря. Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России, передает "РИА Новости".

"Инвестиционные средства, которые государство вкладывает в это направление, требуют кратного, повторюсь, кратного увеличения. Мы сегодня задумываемся об одной-двух серийных фабриках в России. В Китае их свыше 30", – сказал он на проходящей в Москве конференции "Электроника в России: будущее отрасли".

По его словам, в ближайшие пять лет в России может появиться около пяти новых фабрик, отмечает агентство.

При этом по приведенным вице-премьером данным, четыре ведущих производителя в мире изготавливают 90% мировой микроэлектронной продукции.

По словам вице-премьера, СССР на рубеже 1970-1980-х годов занимал второе место в мире по производству микроэлектроники и даже в начале 1990-х годов поставлял простейшую электронику в Китай.

"С 1990-х годов фактически начался закат того, что было наработано в Советском Союзе. Я думаю, что (причина этого – ред.) – безумная приватизация, в первую очередь, когда активы оказались в частных руках", – сказал Ю.Борисов, пояснив, что частники не смогли выдержать темп, не вкладывали инвестиций в развитие производства, государство же не занималось этим вопросом, не обеспечивало заказ.

Он уточнил, что ситуацию решили изменить только после совещания в апреле 2018 года, когда было принято решение о создании современного производства микроэлектроники в России.

"Государством выделены деньги на достройку этих фабрик. Это дает надежду на то, что у нас появятся подконтрольные государства микроэлектронные производства", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.

При этом вице-премьер назвал рынок микроэлектроники выгодным и перспективным.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Борисов Юрий
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1 комментарий
№1
11.12.2019 09:43
По данным Минфина на госпрограмму ,,Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности"  в 2019г. выделено 9,91млрд.руб.  Для сравнения: на содержание Госдумы выделено 11,027млрд.руб.
Фактически на ноябрь 2019г. выделено только 2,83 млрд.руб. что составляет 29% от запланированного. Такие дела...
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