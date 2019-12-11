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Военное обозрение

У Росгвардии будет свой вариант присяги

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Источник изображения: rosgvard.ru

Росгвардия получит свой собственный вариант присяги, пишет "Коммерсантъ". Закон об этом уже внесен в Государственную Думу.

Суть в том, что сейчас присягу в войсках Национальной гвардии приносят только военнослужащие, а служащие в ней полицейские такой возможности не имеют. И если те сотрудники, которые пришли в новую структуру из МВД, принимали присягу там, то новички, как выяснилось, не присягают вообще. Устранить этот пробел должны новые изменения.

Автором поправок к закону "О войсках национальной гвардии РФ", как отмечается в статье, значится зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, разрабатывавший его ранее вместе с главой комитета Василием Пискаревым.

Сам текст законопроекта подразумевает лишь небольшие изменения в уже действующее законодательство, поскольку сам текст присяги не будет сильно отличатся от соответствующей клятвы для военнослужащих, а также для сотрудников МВД, МЧС, СКР и других силовых ведомств, где он также не несет принципиальных смысловых различий.

Депутаты Госдумы продолжат регламентирование деятельности Росгвардии. В частности, внесен законопроект, который обяжет сотрудников этой структуры представляться перед гражданами при обращении к ним.

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Компании
МЧС
Росгвардия
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