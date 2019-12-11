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Россия изменит РД-180

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Двигатель РД-180 в цехе НПО "Энергомаш"
Двигатель РД-180 в цехе НПО "Энергомаш".
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Разрабатываемая ракета "Союз-6" получит модернизированный двигатель РД-180 (РД-180МВ), сообщил РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Это другой двигатель. Это двигатель на базе РД-180, но не такой, какой используется для наших американских партнеров", — сказал менеджер.

По его словам, РД-180МВ получит, в частности, обновленную систему управления.

В феврале сообщалось, что Россия создаст ракету "Союз-7" ("Волга"), первая ступень которой станет центральным блоком разрабатываемой сверхтяжелой ракеты "Енисей".

В настоящее время Россия продает США двигатели РД-180, где силовая установка устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas V. Данный носитель в ближайшие несколько лет будет заменен на ракету Vulcan без российских комплектующих.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Atlas V
РД-180
Проекты
Vulcan РН
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