Россия изменит РД-180

Разрабатываемая ракета "Союз-6" получит модернизированный двигатель РД-180 (РД-180МВ), сообщил РИА Новости генеральный директор научно-производственного объединения "Энергомаш" Игорь Арбузов.

"Это другой двигатель. Это двигатель на базе РД-180, но не такой, какой используется для наших американских партнеров", — сказал менеджер.

По его словам, РД-180МВ получит, в частности, обновленную систему управления.

В феврале сообщалось, что Россия создаст ракету "Союз-7" ("Волга"), первая ступень которой станет центральным блоком разрабатываемой сверхтяжелой ракеты "Енисей".

В настоящее время Россия продает США двигатели РД-180, где силовая установка устанавливается на первую ступень тяжелой ракеты Atlas V. Данный носитель в ближайшие несколько лет будет заменен на ракету Vulcan без российских комплектующих.