"Адмирал Владимирский" держит курс на Лиссабон

Столица Португалии станет первым портом, который посетит океанографическое исследовательское судно Балтийского флота, 3 декабря отправившееся в кругосветное плавание. Оно посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна.

За последние дни "Адмирал Владимирский" миновал проливы Па-де-Кале и Ла-Манш и вышел в Атлантический океан. В Лиссабон судно должно прибыть 12 декабря.

Следуя по маршруту кругосветки, "Адмирал Владимирский" побывает в трех океанах, дважды пересечет экватор, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. За время похода судно совершит заходы во многие иностранные порты. В рамках кругосветного плавания запланирован большой объем гидрографических и гидрометеорологических работ, в том числе в районе Антарктиды.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)