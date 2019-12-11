Лётные испытания запущенного в июле спутника "Метеор-М" №2-2 завершены

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Лётные испытания метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, запущенного на орбиту Земли 5 июля, завершены, сообщает во вторник госкорпорация "Роскосмос".

"В ходе испытаний проверены все служебные системы и целевая аппаратура, а также проведена ее калибровка. Программа летных испытаний выполнена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заседания, состоявшегося 7 декабря, госкомиссия рекомендовала государственному заказчику "использовать космический комплекс "Метеор-3М" со спутником "Метеор-М" № 2-2 для решения целевых задач".