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Интерфакс-АВН

Лётные испытания запущенного в июле спутника "Метеор-М" №2-2 завершены

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Фото Метеор-М
Снимки поверхности Земли с помощью «Метеор-М».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Лётные испытания метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2, запущенного на орбиту Земли 5 июля, завершены, сообщает во вторник госкорпорация "Роскосмос".

"В ходе испытаний проверены все служебные системы и целевая аппаратура, а также проведена ее калибровка. Программа летных испытаний выполнена в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам заседания, состоявшегося 7 декабря, госкомиссия рекомендовала государственному заказчику "использовать космический комплекс "Метеор-3М" со спутником "Метеор-М" № 2-2 для решения целевых задач".

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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