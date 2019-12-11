Войти
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов выступает за коренное изменение ситуации в российской микроэлектронике

260
0
0
Юрий Борисов
Юрий Борисов.
Источник изображения: Юрий БорисовФото с сайта Правительства РФ

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Отрасль микроэлектроники России серьезно отстает от других стран, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Сегодня глупо просто говорить, что в России существует серьёзное серийное микроэлектронное производство... Мы даже не существуем в статистике мировой, не присутствуем. Это очень обидно, нужно сделать выводы, что так бросать отрасль и относиться к ней так нельзя. Конечно, нужно предложить серьёзные шаги, более динамичные шаги, чтобы коренным образом изменить эту ситуацию. Не изменить мы не можем", - сказал Борисов во вторник на конференции "Электроника в России: будущее отрасли".

Он пояснил, что данная отрасль определяет динамику развития промышленности.

Вице-премьер отметил, что недоволен бюрократией, которая замедляет принятие каких-либо решений.

"У нас нет необходимой инфраструктуры, необходимого количества дизайн-центров", - констатировал Борисов.

По его мнению, государству необходимо привлекать больше средств в микроэлектронику, нужно создавать условия для инвесторов.

"Вы можете привести мне пример, кто из нашей тридцатки Forbes вкладывает в это направление? Никто, может быть только Евтушенков (председатель совета директоров АФК "Система Владимир Евтушенков - ИФ), больше я не знаю никого", - сказал Борисов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
22.07.2019
Индия направила в Россию запрос о модернизации истребителей Су-30МКИ
18.07.2019
Двигатели Sukhoi Superjet 100 поменяют
10.03.2017
Замглавы МО раскритиковал Амурский завод за срывы сроков поставки корветов
25.09.2015
Минобороны: Путин может поучаствовать в совещании по радиоэлектронике
26.02.2013
Ловушка для Шойгу
14.05.2012
РФ будет закупать только разовые образцы иностранной военной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"