Вице-премьер Борисов выступает за коренное изменение ситуации в российской микроэлектронике

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Отрасль микроэлектроники России серьезно отстает от других стран, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Сегодня глупо просто говорить, что в России существует серьёзное серийное микроэлектронное производство... Мы даже не существуем в статистике мировой, не присутствуем. Это очень обидно, нужно сделать выводы, что так бросать отрасль и относиться к ней так нельзя. Конечно, нужно предложить серьёзные шаги, более динамичные шаги, чтобы коренным образом изменить эту ситуацию. Не изменить мы не можем", - сказал Борисов во вторник на конференции "Электроника в России: будущее отрасли".

Он пояснил, что данная отрасль определяет динамику развития промышленности.

Вице-премьер отметил, что недоволен бюрократией, которая замедляет принятие каких-либо решений.

"У нас нет необходимой инфраструктуры, необходимого количества дизайн-центров", - констатировал Борисов.

По его мнению, государству необходимо привлекать больше средств в микроэлектронику, нужно создавать условия для инвесторов.

"Вы можете привести мне пример, кто из нашей тридцатки Forbes вкладывает в это направление? Никто, может быть только Евтушенков (председатель совета директоров АФК "Система Владимир Евтушенков - ИФ), больше я не знаю никого", - сказал Борисов.