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ЦАМТО

Турция не откажется от ЗРС С-400 ради американских Patriot, заявил Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: © AP Photo, Presidential Press Service via AP

ЦАМТО, 10 декабря. Анкара не откажется от российских систем ПВО С-400 ради того, чтобы купить американские ЗРК Patriot. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы не можем отказаться от С-400, чтобы купить Patriot. Эта страница закрыта. Но если США нам предложат подходящие условия, мы купим и их комплексы. Потому что мы хотим разнообразить свои системы ПВО", – сказал он в эфире телеканала TRT.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон на саммите НАТО в Лондоне выразил удивление тем, что Турция, будучи членом НАТО, купила С-400.

"Я ответил: мне у тебя надо спрашивать, что и у кого покупать?" – сказал президент Турции.

Как напоминает "РИА Новости", Россия в 2019 году выполнила контракт на поставку Турции четырех дивизионов ЗРС С-400 на сумму 2,5 млрд. долл. Соглашение предполагает также опцион на еще один полковой комплект.

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