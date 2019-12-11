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ЦАМТО

Генеральный директор ИЭМЗ "Купол" рассказал о планах по увеличению гражданского производства

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ЦАМТО, 10 декабря. Выпуск гражданской продукции в рамках задачи по диверсификации производства на Ижевском электромеханическом заводе (ИЭМЗ) "Купол" должен быть увеличен до 1,5 млрд. руб. в 2020 году и до 2,6 млрд. руб. в 2025 году.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов.

Завод "Купол" специализируется на производстве ЗРК семейства "Тор". В этом году заключен очередной контракт с Минобороны на производство комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ" на сумму 100 млрд. руб. до 2027 года.

"В 2018 году общий объем реализации гражданской продукции составил 1,1 млрд. руб. План расширения существующих и создание новых товарных направлений гражданской продукции предусматривает увеличение продаж до 1,5 млрд. руб. в 2020 году и до 2,6 млрд. руб. в 2025 году", – сказал Ф.Зиятдинов в интервью журналу "Национальная оборона".

Как напоминает агентство, согласно поручению президента РФ, предприятия ОПК должны к 2025 году освоить производство гражданской продукции на 30 проц. от общего объема производства и к 2030 году – на 50 проц.

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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
ИЭМЗ Купол
Проекты
2020-й год
Тор ЗРК
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