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ЦАМТО

Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год

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Конгресс США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo / J. Scott Applewhite

ЦАМТО, 10 декабря. Комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената Конгресса США согласовали оборонный бюджет на 2020 год. Соответствующий документ опубликован на сайте комитетов.

Как передает "РИА Новости", бюджет, голосование по которому еще предстоит, предусматривает финансирование оборонных расходов на 2020 ф.г. в размере 738 млрд. долл., включая 71,5 млрд. долл. на финансирование операций за рубежом.

Оборонный бюджет США на 2020 ф.г. год предполагает выделение 300 млн. долл. на военную помощь Украине, отмечает агентство.

Оборонный бюджет по-прежнему накладывает запрет на сотрудничество с российскими военными. Кроме того, конгресс США намерен увеличить выделение средств на "европейскую оборонную инициативу", предоставив "дополнительные 734,3 млн. долл." на военные расходы по "сдерживанию России".

Согласованный конгрессом США оборонный бюджет запрещает передачу Турции американских самолетов F-35. Отмечается, что приобретение Турцией российских систем ПВО С-400 представляет собой сделку, подпадающую под закон CAATSA, вследствие чего президент США должен ввести санкции, передает "РИА Новости".

После голосования, в случае одобрения, документ поступит на подпись президенту США.

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Турция
Украина
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
2020-й год
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