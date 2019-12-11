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ЦАМТО

Компанию ORSIS исключили из черного списка поставщиков оружия Армении

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Испытание оружия в компании ORSIS
Испытание оружия в компании ORSIS.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 10 декабря. Российскую частную оружейную компанию ORSIS ("Промтехнология") решением суда исключили из черного списка поставщиков Армении.

Об этом "РИА Новости" заявил адвокат армянской коллегии адвокатов, представляющий интересы предприятия в этой стране Александр Сирунян.

Как напоминает агентство, ORSIS была включена в черный список поставщиков оружия в вооруженные силы Армении и другие силовые структуры страны сразу после срыва армянским Минобороны тендера на поставку стрелкового оружия на несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта компания. Позднее Минпромторг России направил письмо на имя главы армянского военного ведомства Давида Тонояна, в котором это решение было оценено как "немотивированное".

По факту срыва тендера было возбуждено уголовное дело по статье 376 уголовного кодекса Армении ("халатное отношение к службе"), которое в настоящее время расследуется Специальной следственной службой Армении.

"Суд общей юрисдикции города Еревана удовлетворил наше ходатайство и приостановил действие решения Министерства финансов Армении о включении ORSIS в черный список субъектов, не имеющих права участвовать в государственных закупках", – цитирует "РИА Новости" А.Сируняна.

Он отметил, что ORSIS снова вправе участвовать в тендерах и осуществлять поставки в армянские силовые ведомства.

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Страны
Армения
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Промтехнологии ГК
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