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ЦАМТО

Подписан контракт на поставку ВС Швейцарии 100 бронемашин "Игл-5"

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Источник изображения: Фото: gdels.com

ЦАМТО, 10 декабря. Компания General Dynamics European Land Systems-Mowag объявила о подписания с Агентством по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse контракта на поставку 100 БРМ "Игл-5" с колесной формулой 6x6 для СВ Швейцарии.

Как заявлено, выбор "Игл-5" был сделан по итогам проведенного Armasuisse международного тендера. Этот первый заказ на поставку данной версии бронемашины.

100 бронемашин "Игл-5" с колесной формулой 6x6 станут транспортной платформой для тактической системы разведки TASYS, которая будет использоваться для сбора разведданных в интересах Вооруженных сил Швейцарии, а также поддержки функций гражданских властей.Стоимость контракта не разглашается, но ранее в бюджете на реализацию программы было выделено 380 млн. швейцарских франков (384 млн. долл.).

В состав комплекта войдут непосредственно ББМ "Игл-5" с колесной формулой 6x6, установленная на телескопической мачте мультисенсорная система наблюдения и система обработки данных. Для самообороны ББМ будут оснащены дистанционно управляемым модулем вооружения (прим. ЦАМТО: судя по подписанному 3 декабря контракту – ДУМВ семейства "Протектор").

Бронемашина спроектирована с резервом полезной нагрузки для обеспечения возможности ее модернизации в перспективе, в частности, интеграции дополнительных средств ведения разведки. Производство ББМ "Игл-5" с системой TASYS начнется в 2020 году. Поставки будут выполнены в период с 2023 по 2025 гг. 89 бронемашин предназначены для применения в боевых операциях, а 11 ед. будут использоваться для обучения личного состава.

Помимо ВС Швейцарии, ББМ "Игл-5" с колесной формулой 4x4 состоят на вооружении ВС Дании и Германии. Разработка версии с колесной формулой 6x6 была выполнена с учетом опыта эксплуатации ранее поставленных бронемашин и потребности в ББМ с увеличенным полезным объемом, большей полезной нагрузкой, компактными размерами, отличающейся высокой мобильностью и максимальной защитой.

Как сообщал ЦАМТО, СВ Швейцарии ранее получили предсерийную версию машины, которая прошла войсковые испытания.

ББМ семейства "Игл" были проданы нескольким странам Европы, включая 90 "Игл-4" и 36 "Игл-5" с колесной формулой 4х4 ВС Дании, 68 "Игл-4", 350 машин командования и управления "Игл-4", 42 санитарные машины "Игл-4" и 176 "Игл-5" – ВС Германии, 4 "Игл-5" – ВС Швейцарии. Более старые версии "Игл-1" и "Игл-2" были заказаны Швейцарией (329 ед.) и Данией (36 ед.).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Швейцария
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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