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ЦАМТО

В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства

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Mi-35-Azeri
Ми-35 ВВС Азербайджана. Источник: russianplanes.net, Михаил Мизикаев.

ЦАМТО, 10 декабря. Строительство сервисного центра по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов российского производства началось в Азербайджане.

В Баку состоялась торжественная церемония закладки первого камня будущего сервисного центра и памятной капсулы с подписями участников проекта.

В церемонии приняли участие генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Госпорпорацию Ростех) Андрей Богинский, а также представители компании "Хеликоптер сервис центр", которая будет обеспечивать послепродажное обслуживание российских вертолетов, эксплуатируемых в Азербайджанской Республике.

"Сегодня сделан важнейший шаг на пути к организации в Азербайджане современного сервисного центра, который сможет обеспечить в стране всестороннюю техническую поддержку эксплуатантов и высокий уровень летной годности российских вертолетов марки "Ми". Эта работа ведется в рамках стратегии авиационного кластера Госкорпорации Ростех, которая предусматривает расширение сети сервисных центров в регионах присутствия и комплексное сопровождение поставляемой техники на протяжении всего жизненного цикла", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ранее российская и азербайджанская стороны подписали соглашение, в соответствии с которым холдингу будет передана доля в 25% уставного капитала "Хеликоптер сервис центр", соответствующий договор купли-продажи планируется заключить в первом квартале 2020 года. Соглашение также предусматривает передачу "Хеликоптер сервис центр" технологий, позволяющих предоставлять услуги по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов российского и советского производства, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".

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Страны
Азербайджан
Россия
Компании
Вертолеты России
Ростех
Проекты
2020-й год
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