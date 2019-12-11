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Военное обозрение

Конгресс США заложил санкции против российских газопроводов в военный бюджет

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Источник изображения: topwar.ru

Оборонный бюджет США на 2020 год будет включать в себя санкции против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Решение о включении ограничительных мер в военный бюджет принял Конгресс США. Об этом сообщается на сайте комитета по вооруженным делам сената.

На данный момент введение санкций согласовали комитеты по вооруженным делам палаты представителей и сената США. В документе сказано, что ограничительные меры против российских газопроводов вводятся с целью защиты "энергетический безопасности Европы".

(...) защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами

- говорится в документе.

Как следует из ранее прозвучавших заявлений американских сенаторов, санкции будут введены против швейцарских и немецких компаний, строящих газопровод и сотрудничающих с "Газпромом". Документ будет принят только после подписания президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в документе прописано, что для "сдерживания России" предлагается увеличить расходы на "европейскую оборонную инициативу" на 734 млн. долларов. Также запрещается военное сотрудничество с Россией "в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран".

Из других "нововведений": запрет продажи Турции истребителей F-35 из-за приобретения ЗРС С-400 и выделение Украине военной помощи в размере 300 миллионов долларов в 2020 году.

Всего же американские законодатели планируют принять военный бюджет США на 2020 год в размере 738 млрд. долларов.

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