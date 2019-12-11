Войти
Интерфакс-АВН

"Адмирал Эссен" выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям в Чёрном море

218
0
0
Адмирал Эссен
Адмирал Эссен.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" проводит комплекс корабельных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в акватории Чёрного моря.

"На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом "Калибр" с выполнением электронных пусков", - сказано в сообщении Черноморского флота (ЧФ), поступившем в "Интерфакс".

"На втором этапе учений экипаж отразил нападение самолётов условного противника, с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям", - информирует штаб ЧФ.

Роль условного противника выполняли экипажи двух самолётов Су-24м из состава морской авиации и ПВО ЧФ, сказано в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-24
Су-24М
Проекты
1135 Буревестник
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
09.04.2019
"Мало не покажется". Что Москва приготовила для кораблей НАТО в Черном море
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
01.08.2017
Владимир Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
25.01.2016
Нужен заслон в секторе угроз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"