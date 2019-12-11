"Адмирал Эссен" выполнил артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям в Чёрном море

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Экипаж фрегата "Адмирал Эссен" проводит комплекс корабельных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб в акватории Чёрного моря.

"На первом этапе в ходе учения по ведению морского боя моряки выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели и отработали алгоритм действий по поражению надводного корабля условного противника ракетным комплексом "Калибр" с выполнением электронных пусков", - сказано в сообщении Черноморского флота (ЧФ), поступившем в "Интерфакс".

"На втором этапе учений экипаж отразил нападение самолётов условного противника, с выполнением артиллерийской стрельбы по воздушным целям", - информирует штаб ЧФ.

Роль условного противника выполняли экипажи двух самолётов Су-24м из состава морской авиации и ПВО ЧФ, сказано в сообщении.