"Роскосмос" предложил два варианта ракеты для полета на Луну

На утверждение правительства вынесены две концепции программы создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса для полетов на Луну. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на генерального директора организации "Агат" Дмитрия Чиркина.

"На сегодняшний день программа сверхтяжелого носителя внесена в правительство, и в каком виде она будет утверждена, трудно сказать. Там два сценария. Минимальная планка 700 миллиардов (рублей), максимальная — чуть более одного триллиона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Роскосмос" проектирует сверхтяжелую ракету "Енисей" и ее более грузоподъемную версию "Дон", чье основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу. Первая способна доставить на низкую околоземную орбиту полезный груз массой не менее 100 тонн, к Луне - 27 тонн. Вторая - более мощная - 140 тонн и 33 тонны, соответственно.

Организация "Агат" — отраслевой финансовый институт "Роскосмоса", осуществляющий экономическую экспертизу проектов ракетно-космической отрасли.

В начале января глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что к 2028 году в России создадут новую ракету-носитель сверхтяжелого класса "Енисей". Предполагается, что она будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.

Тогда сообщалось, что разработкой займется РКК "Энергия" им. С.П. Королева, самарский РКЦ "Прогресс" и столичный Центр имени М.В. Хруничева в части создания третьей ступени. Строительство инфраструктуры под новую ракету на космодроме Восточный, как ожидается, начнется в 2026 году.