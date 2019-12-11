Чиновники КНДР советуют Трампу "воспринять реальность"

Гонконг. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Северокорейские чиновники считают, что президенту США Дональду Трампу стоит перестать угрожать КНДР.

"Трамп сейчас в очень нетерпеливом состоянии, но он должен воспринять реальность, что сам заварил кашу и самому придется расхлебывать. И если не хочется испытывать катастрофические последствия, то лучше глубоко задуматься", - цитирует ЦТАК заявление заместителя ЦК Трудовой партии КНДР Ли Су Ена.

По его мнению, слова и выражения Трампа хоть и звучат как угроза, но показывают его страх.

Отмечается, что Ким Чен Ын пока не прояснил свою позицию относительно отношений с президентом США, а также не сделал ни одного оскорбляющего комментария.

"Трампу было бы хорошо посоветовать прекратить оскорбительные выражения, которые могут еще больше оскорбить председателя", - добавил Ли Су Ен.

В то же время другой северокорейский чиновник - председатель северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоль назвал Трампа "нетерпимым стариком".

"5 декабря мы точно осветили свою позицию: посмотрим, дальше повторит ли президент США раздражающие выражения, нагнетающие конфронтацию, и если он нарочно все еще будет использовать странные слова и выражения в наш адрес, то мы будем рассматривать этот вопрос по-другому", - цитирует ЦТАК его заявление.

Он также отмечает, что до сих пор Ким Чен Ын не использовал в адрес Трампа никаких оскорбляющих комментариев, но если президент США продолжит вести себя таким же образом, то все может измениться.

"Нам больше нечего терять. Даже если США лишат нас чего-то еще, то они не смогут отнять у нас нашего существования, нашей силы и нашего гнева на США. Трамп сказал, что если мы предпримем какое-то действие, то он удивится. Конечно, он удивится. Если он не удивится, это будет досадным обстоятельством для нас", - добавил он.

Трамп в воскресенье заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

"Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять, вообще-то - все, если он будет действовать враждебно. Он подписал сильное соглашение о денуклеаризации со мной в Сингапуре. Он не хочет потерять эти особенные взаимоотношения с президентом Соединенных Штатов или вмешиваться в американские президентские выборы в ноябре (2020 года - ИФ)", - написал он в Twitter.

"У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына впечатляющий экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как и обещал. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу", - добавил Трамп.