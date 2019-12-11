Войти
Интерфакс-АВН

Чиновники КНДР советуют Трампу "воспринять реальность"

174
0
0
Фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки в КНДР
Фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки в КНДР.
Источник изображения: © Фото : Центральное телеграфное агентство Кореи

Гонконг. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Северокорейские чиновники считают, что президенту США Дональду Трампу стоит перестать угрожать КНДР.

"Трамп сейчас в очень нетерпеливом состоянии, но он должен воспринять реальность, что сам заварил кашу и самому придется расхлебывать. И если не хочется испытывать катастрофические последствия, то лучше глубоко задуматься", - цитирует ЦТАК заявление заместителя ЦК Трудовой партии КНДР Ли Су Ена.

По его мнению, слова и выражения Трампа хоть и звучат как угроза, но показывают его страх.

Отмечается, что Ким Чен Ын пока не прояснил свою позицию относительно отношений с президентом США, а также не сделал ни одного оскорбляющего комментария.

"Трампу было бы хорошо посоветовать прекратить оскорбительные выражения, которые могут еще больше оскорбить председателя", - добавил Ли Су Ен.

В то же время другой северокорейский чиновник - председатель северокорейского Комитета за мир в АТР Ким Ён Чхоль назвал Трампа "нетерпимым стариком".

"5 декабря мы точно осветили свою позицию: посмотрим, дальше повторит ли президент США раздражающие выражения, нагнетающие конфронтацию, и если он нарочно все еще будет использовать странные слова и выражения в наш адрес, то мы будем рассматривать этот вопрос по-другому", - цитирует ЦТАК его заявление.

Он также отмечает, что до сих пор Ким Чен Ын не использовал в адрес Трампа никаких оскорбляющих комментариев, но если президент США продолжит вести себя таким же образом, то все может измениться.

"Нам больше нечего терять. Даже если США лишат нас чего-то еще, то они не смогут отнять у нас нашего существования, нашей силы и нашего гнева на США. Трамп сказал, что если мы предпримем какое-то действие, то он удивится. Конечно, он удивится. Если он не удивится, это будет досадным обстоятельством для нас", - добавил он.

Трамп в воскресенье заявил, что враждебные действия со стороны Северной Кореи лишат ее возможностей развития.

"Ким Чен Ын слишком умен, и ему есть что терять, вообще-то - все, если он будет действовать враждебно. Он подписал сильное соглашение о денуклеаризации со мной в Сингапуре. Он не хочет потерять эти особенные взаимоотношения с президентом Соединенных Штатов или вмешиваться в американские президентские выборы в ноябре (2020 года - ИФ)", - написал он в Twitter.

"У Северной Кореи под руководством Ким Чен Ына впечатляющий экономический потенциал, но он должен провести денуклеаризацию, как и обещал. НАТО, Китай, Россия, Япония и весь мир едины по этому вопросу", - добавил Трамп.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Россия
Сингапуp
США
Япония
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
10.12.2019
США открыты для переговоров с КНДР - министр обороны
04.03.2019
Atlantico (Франция): мир стал нестабильнее, лишившись американского "жандарма"?
11.07.2018
ШОС набирает вес
22.11.2017
Мосты конфронтации
11.04.2017
Авианосец США идет на юбилей Ким Ир Сена
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"