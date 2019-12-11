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Военное обозрение

Индийские военные впервые применили снаряды M982 "Экскалибур" на полигоне Покхран

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Источник изображения: https://twitter.com/USAndIndia

Индийское военное командование сообщило о том, что армия страны впервые применила управляемые снаряды американского производства "Экскалибур" (M982 Excalibur) калибра 155 мм. Речь идёт о снарядах, которые до настоящего момента находились на вооружении американской армии, а также армий Канады и Швеции.

При этом первое сообщение о применении M982 Excalibur индийскими военными появилось в Твиттере американского посольства в Нью-Дели. В сообщении отмечается, что индийские войска применили управляемые активно-реактивные снаряды во время практических стрельб на полигоне Покхран. Для этого были использованы гаубицы M777.

Из сообщения индийского военного командования:

Также был испытан прецизионный направляющий комплект, прикрепленный к корпусу для обеспечения точности при стрельбе. Он также был приобретён в рамках контракта у США.

В течение нескольких дней в Индии проведут анализ первого применения "Экскалибуров", после чего сделают выводы.

Зато в индийской прессе выводы уже сделаны. Так, издание The Economic Times в своей статье пишет буквально следующее:

Применение снарядов M982 Excalibur повысило возможности поражать цели с высокой точностью на больших расстояниях внутри Пакистана.

В Пакистане этих заявлений индийской прессы пока не прокомментировали.

Источник изображения: https://twitter.com/USAndIndia

В экспортном исполнении дальность поражения целей снарядами "Экскалибур" составляет около 40-45 км. При этом в США создан так называемый "умный" вариант того же снаряда, дальность которого увеличена до 57 км. По последним сведениям, стоимость одного такого снаряда составляет около 180 тыс. долларов. Если верить индийским СМИ, то контракт подписывался на поставку более 600 единиц M982 Excalibur.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Канада
Пакистан
США
Швеция
Продукция
M982 Excalibur
Компании
M777
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