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Военно-промышленный курьер

Роскосмос равнодушно смотрит в спину китайским достижениям

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Источник изображения: Фото: 123ru.net

Нефритовый заяц обскакал луноход

8 марта 2016 года Госсовет КНР принял постановление об учреждении нового государственного праздника – Дня китайской космонавтики. В начале XXI века Поднебесная стала третьей космической державой по потенциалу, а по темпам развития – безусловный лидер. Повод задуматься, почему Россия сдает позиции в комической гонке.

Отцом китайской космонавтики стал талантливый инженер и ученый Цянь Сюэсэнь (1911–2009). Китай включился в звездную гонку только через 13 лет после того, как на орбиту был выведен советский спутник. А первый тайконавт стартовал лишь в 2003-м, на 42 года позже Юрия Гагарина. Но сейчас даже с учетом того, что космическая программа Китая имеет во многом советские и американские корни, КНР становится ведущей космической державой.

Рывок в лидеры

Космический рывок был необходим, чтобы доказать всему миру: Поднебесная стала супердержавой, догнав западную науку и технику. Сегодня более ста стран имеют свои спутники в космосе, однако лишь одиннадцать вывели их самостоятельно: Россия, США, КНР, Франция, Великобритания, Индия, Япония, Израиль, Иран, КНДР, Южная Корея. А космическими супердержавами считаются Россия, США и Китай, освоившие пилотируемые полеты.

“ КНР предоставляет спутники связи для покупателей из Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, Пакистана ”

Надо признать, китайцы не совершили ничего принципиально нового в космосе, но смогли реализовать все лучшее, что было в американской и советской программах. Что это дало?

Начнем с того, что Китай стал обладателем линейки ракет-носителей различного назначения от легкого до тяжелого класса, что обеспечивает ему беспрепятственный доступ в космос. Как следствие КНР активно завоевывает рынок услуг по выводу иностранных спутников на околоземные орбиты. В числе клиентов – Канада, Белоруссия, Пакистан, Венесуэла, Боливия, Нигерия, Аргентина, Израиль, Саудовская Аравия, а также ЕКА. Но почему Минск обращается за запуском своего спутника в Пекин, а не в Москву? Чем заняты "эффективные менеджеры" из Роскосмоса?

В 2018 году, совершив 39 пусков, Китай впервые опередил США (31 пуск) и Россию (17). В КНР ведется отработка стартов с морской платформы.

В Пекине и Сиане работают два центра управления полетами плюс на территории страны располагаются два наземных пункта слежения: округ Кашгар, город Цзямусы. Есть такие пункты и за пределами Китая – в Аргентине, Австралии, Намибии, Кирибати. Создана третья в мире флотилия из семи кораблей космического слежения с уникальным техническим оборудованием.

Китай обладает обширным набором прикладных спутников почти всех видов, освоил технологию возвращения КА с орбит, создает орбитальные системы различного назначения. А также располагает второй в мире по численности орбитальной группировкой, включающей около 190 КА гражданского, научного и военного назначения (у США – около тысячи КА). Однако пока основным недостатком китайских спутников остается малый срок активного существования, что сказывается на выполнении целевых задач космическими системами в целом.

Луна для Поднебесной

Пекин осуществляет выходы человека в открытый космос, выводит в околоземное пространство орбитальные станции, выполняет прорывные научные программы. Стартовали и активно реализуются проекты по освоению Луны и Марса. В 2021 году планируется посадка зонда на Марс, а в 2024-м – экспедиция на Луну.

Регулярные новости об успехах китайских ученых и инженеров заставляют международное сообщество всерьез задуматься о том, сможет ли мир противостоять космической экспансии Китая? Уже сейчас он строит далеко идущие планы, при этом программа не только амбициозна, но и прагматична.

Ученые КНР продолжают целенаправленно осваивать новейшие технологии. Китайские инженеры вырвались вперед в сфере автоматических стыковок в космосе и создания стыковочного оборудования мирового уровня. Успешно ведется совершенствование орбитальной станции типа "Тяньгун" ("Небесный дворец"). Завершены испытания уникального 10-метрового космического манипулятора, который позволит производить перемещение грузов и ремонт обшивки кораблей и станции, не покидая модулей космического дома. В условиях невесомости испытана технология 3D-печати, благодаря которой на борту можно изготавливать необходимые в космосе инструменты и материалы, что позволит экономить на запусках дорогостоящих ракет-носителей. Достигнуты определенные успехи в экспериментах по клеточному размножению в невесомости.

Китайцы продвигаются семимильными шагами и в освоении Луны. 3 января 2019 года китайская автоматическая станция "Чанъэ-4" совершила посадку на обратной стороне небесного тела. Исследовать его отправился луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2"). При этом успешно решена проблема связи с Землей. Поскольку прямая связь невозможна, потребовался дополнительный спутник-ретранслятор.

Небесные эшелоны

Китайские инженеры ведут работы по созданию собственной многоразовой ракеты-носителя, воздушно-космического самолета. Серьезны успехи в милитаризации околоземного пространства. В частности, ведется разработка противоспутникового лазерного, СВЧ и пучкового оружия, в том числе ракет класса "космос-земля". Американские специалисты считают, что КНР в случае необходимости уже способна уничтожить до 500 американских военных КА и создать помехи в работе спутников на космических орбитах.

Пекин выступает за использование космоса в мирных целях, но понимая его растущую важность в войнах будущего, продолжает активно наращивать профессиональные компетенции в этой области. По примеру РФ военными специалистами КНР осуществляется управление орбитальными группировками КА различного назначения, наземными станциями сбора, обработки и передачи данных, системами слежения за спутниками.

Военный космос Поднебесной представлен прежде всего системами видовой, радиолокационной и радиотехнической разведки, работающей в реальном масштабе времени. Орбитальная группировка состоит из 16 КА типа "Яогань" и "Шицзянь", которую дополняют шесть спутников дистанционного зондирования Земли типа "Гаофэнь".

Завершается построение глобальной национальной системы спутниковой навигации Beidou Navigation Satellite System (BNSS), которая будет состоять из 35 КА типа "Бэйдоу-3", распределенных в трех эшелонах (пять КА на геостационарных орбитах, три на наклонных геосинхронных и 27 на средних круговых). Это обеспечивает независимость действий видов и родов НОАК, эффективность применения ракетного оружия на дальних ТВД. Китайская BNSS вскоре сможет присоединиться к клубу НСС: американской "Навстар" (GPS), российской ГЛОНАСС и европейской "Галилео".

Известно, что в КНР при содействии РФ создается национальная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) с компонентами космического базирования. На спутниках типа "Шицзянь" ведутся испытания различных антенных решеток и отладка аппаратуры, оснащенной датчиками, работающими в инфракрасном диапазоне. Сегодня системы СПРН имеют только США и Россия.

Китай – третья страна мира, имеющая собственную метеорологическую космическую систему. Она развернута на основе трех КА типа "Фэнъюнь-3" на солнечно-синхронных орбитах и семи КА типа "Фэнъюнь-4" на геостационарных. Решение задач в интересах НОАК по привязке наземных объектов для нанесения высокоточных ударов обеспечивают топографические КА типа "Шиянь" и "Цзыюань-3".

В настоящее время в качестве военной защищенной космической системы связи используется группировка из пяти геостационарных КА (один типа "Шэньтун-2", один "Фэнхо-2" и три ретранслятора типа "Тяньлянь-1"). В интересах НОАК работает спутник двойного назначения "Чайнасат-М" из состава национальной системы космической связи КНР, состоящей из семи геостационарных КА. В интересах военных задействуются также элементы системы космической связи на базе четырех спутников типа "Апстар" и четырех "Эйшасат".

С 2007 года КНР предоставляет спутники связи своей разработки для зарубежных покупателей из Белоруссии, Боливии, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, Пакистана. Стоит особо отметить ввод в эксплуатацию нового спутника связи "Моцзы", использующего новую технологию квантовой кодировки, что позволяет обеспечить высокую секретность и надежность защиты передаваемой информации. В этом направлении Китай обошел даже своих давних конкурентов, таких как США и Япония. Пекин приступает к развертыванию систем нано- и микроспутников двойного назначения, вынашивает планы к 2030 году создать глобальную сеть на основе квантовой связи.

Китай уверенно смотрит в будущее и строит грандиозные планы. Основная цель – стать к 2045 году мировым лидером отрасли, достичь высокого уровня в глобальной космической экономике, создать в ней передовые и оригинальные продукты с использованием искусственного интеллекта и новых прорывных технологий.

Что касается России, то у нас нет ни таких глобальных планов, ни здоровых амбиций, ни подготовленных кадров. Все это, увы, в одночасье не обретешь даже за большие деньги, вырученные от продажи энергоносителей.


Юрий Галанин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года

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