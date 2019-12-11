Молодежь рулит поверхностями

Сотрудники АПКБ стали лауреатами престижного технического конкурса

В конце ноября Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет МАИ) принимал второй этап XI всероссийского межотраслевого молодежного конкурса научно-технических работ и проектов "Молодежь и будущее авиации и космонавтики", входящего в программу VI международной недели авиакосмических технологий Aerospace science week.

На конкурс, приуроченный к 90-летию МАИ и уже 11-й по счету, заявки прислали 96 организаций из 28 российских регионов. К очной защите по результатам экспертной оценки оказались допущенными сто лучших конкурсных работ по девяти направлениям: авиационные системы; авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки; системы управления, информатика и электроэнергетика; информационно-телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и космических систем; ракетные и космические системы; робототехника, интеллектуальные системы и авиационное вооружение; математические методы в аэрокосмической науке и технике; новые материалы и производственные технологии в области авиационной и ракетно-космической техники; экономика и менеджмент предприятий аэрокосмического комплекса.

“ Созданный молодыми инженерами АПКБ привод может использоваться на широком спектре летательных аппаратов, в первую очередь в беспилотниках ”

Защита проходила в форме активного диалога и живого общения с экспертами.

Сотрудники Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (ООО "АПКБ") Виктор Делавин (инженер-электроник), Татьяна Малюгина (инженер-программист) и инженер-электроник Анатолий Абаимов (АПЗ) стали лауреатами этого конкурса. Представленная ими тема – "Разработка электромеханического привода управления рулевой поверхностью", и как рассказали "Военно-промышленному курьеру" авторы, это серьезный проект, выполняемый по заказу одной из оборонных организаций, НИР по которому завершается в ближайшее время.

Разработчики привезли из Арзамаса макетный образец созданного ими электропривода, установленный на специально сконструированном для него нагрузочном стенде, с устройством управления. Итог – диплом первой степени в секции "Информационно-телекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и космических систем", полученный из рук проректора по научной работе МАИ Юрия Равиковича.

Участие в конкурсах стало для молодых специалистов ООО "АПКБ" традицией – в прошлом году диплома первой степени лауреата премии имени А. Ф. Барковского за разработку электромеханического привода элерона летательного аппарата удостоились Владимир Сухоруков и Андрей Гуськов. Спроектированный ими привод осуществляет поступательное движение, основу редуктора составляет роликовинтовая передача, в качестве датчика положения ротора используется абсолютный оптический энкодер, а в качестве датчика положения выходного звена – LVDT-датчик.

Макетный образец электромеханического привода, представленный на конкурсе в этом году, развивает и углубляет инженерные разработки в этом же направлении. Новая работа отличается областью применения, принципом действия (осуществляет вращательное движение), конструктивным исполнением (основу редуктора составляет глобоидная червячная передача, датчики положения ротора и выходного звена основаны на эффекте Холла) и соответственно техническими характеристиками.

"Созданный нами привод может использоваться на широком спектре летательных аппаратов, в первую очередь в беспилотниках, – рассказал "Военно-промышленному курьеру" Виктор Делавин. – Наша конструкция отличается от аналогов компактными размерами при сохранении тех же моментов передаваемых нагрузок, большим коэффициентом редукции, а также практически полным отсутствием люфтов. Сейчас готов макетный образец, а по завершении опытно-конструкторских работ ООО "АПКБ" совместно с АПЗ планирует серийное производство данного привода. Хочу сказать, что участие в конкурсе оказалось очень продуктивным: мы познакомились со многими ребятами из разных регионов страны, и было очень приятно осознавать, что не только на нашем предприятии, но и в большом количестве других инженерных коллективов молодежь занята в очень серьезных и перспективных разработках, выполняемых в том числе и по заказу оборонного ведомства. Главное, что это приветствуется и поддерживается руководством на местах".

Виктор Делавин и его коллега по разработке Татьяна Малюгина окончили Арзамасский политехнический институт Нижегородского государственного технического университета, им обоим по 23 года и свою работу на предприятии они начали задолго до завершения учебы, начиная с первой практики.

Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года