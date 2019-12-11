Войти
ТАСС

Глава NASA оценивает запуск одной ракеты SLS в $1,6 млрд

231
0
0
Глава NASA Джеймс Брайденстайн
Глава NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник изображения: © AP Photo/Gerald Herbert

Джим Брайденстайн отметил, что эти цифры являются предварительными

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Запуск тяжелых ракет-носителей Space Launch System (SLS), предназначенных для доставки астронавтов на Луну, обойдется Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в $800 млн в случае крупного заказа у корпорации Boeing и в $1,6 млрд при закупке только одного носителя. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на главу NASA Джима Брайденстайна.

Брайденстайн уточнил, что упомянутые цифры являются предварительными выкладками. Космическому ведомству США "нужно сесть за стол переговоров со своим главным подрядчиком - Boeing - и обсудить наиболее оптимальное сочетание числа ракет и стоимости каждой", сказал глава NASA. В Boeing отказались по просьбе CNN прокомментировать такие переговоры и переадресовали все вопросы к NASA.

Как обращает внимание телекомпания, Space Launch System стоит в разы больше, чем тяжелые ракеты-носители Delta IV компании United Launch Alliance (ULA) и Falcon Heavy фирмы SpaceX. Запуск Delta IV обойдется в около $300 млн, а Falcon Heavy - всего приблизительно в $90 млн. Несмотря на это, Брайденстайн склоняется в пользу закупки SLS, так как эти носители превосходят по мощности и тяге остальные ракеты, а также отвечает требованиям, предъявляемым к средствам доставки не только грузов, но и экипажей.

"Да, на ее (SLS - прим. ТАСС) разработку ушло много времени, и, конечно, американские налогоплательщики немало вложили в нее. Однако, это ключевая возможность [обеспечить] лидирующие позиции Америки в космосе. Именно это мы и намереваемся сделать", - заявил глава NASA.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первый (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на тяжелой ракете Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе (Artemis 3), который запланирован в 2024 году, NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет космического ведомства дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд, выделенным на финансирование деятельности NASA в 2020 финансовом году, который начался 1 октября текущего года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
ULA
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
SLS
Луна
Марс
Похожие новости
29.07.2019
Хозяева возвращаются
23.07.2019
Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
02.04.2019
Как до Луны: США анонсировали масштабную космическую программу
28.09.2017
С протянутой рукой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.12 09:43
  • 1
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
  • 11.12 09:39
  • 10
Китай клонировал российский "Морской старт"
  • 11.12 09:25
  • 4
ОСК рассчитывает построить большую серию атомных эсминцев "Лидер"
  • 11.12 09:18
  • 1
Казахстан как Рубикон
  • 11.12 08:59
  • 1
Сергей Михеев: "Мы проигрываем войну конструкторов"
  • 11.12 07:33
  • 5
Шойгу: доля современных вооружений в российской армии должна в 2020 году достичь 70%
  • 11.12 05:10
  • 69
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 11.12 04:40
  • 36
Китай построит седьмой авианосец
  • 11.12 01:58
  • 3
Безостановочная стрельба белорусских танков Т-72 на ходу попала на видео
  • 10.12 21:17
  • 4
El Mundo ‪(Испания): Латвия — уголок Европы, где верят в "российский захват за 36 часов"
  • 10.12 21:11
  • 21
Адмирал оценил планы по строительству нового российского авианосца
  • 10.12 17:57
  • 6
Хомчак: Донбасс надо как можно быстрее возвращать, работать над этим прямо сейчас (Укрiнформ, Украина)
  • 10.12 17:39
  • 1
Россия модернизирует фрегаты с технологией "стелс"
  • 10.12 16:19
  • 6
Израиль испытал ядерную МБР
  • 10.12 16:09
  • 1
Командующий 4-ой армией ВВС и ПВО: "В Крыму дальние бомбардировщики Ту-22МЗ не размещены, в этом нет необходимости"