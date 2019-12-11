"Четыре нет" в контексте "Белой книги"

Источник изображения: Вместе с гостями из Вьетнама экскурсию по Музею Победы посетил чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в РФ Нго Дык Мань

Вьетнам наращивает потенциал национального ОПК и укрепляет сотрудничество с Россией

Накануне 30-летия Праздника всенародной обороны Вьетнама и 75-й годовщины со Дня образования Вьетнамской народной армии Министерство национальной обороны Вьетнама опубликовало четвертое издание "Белой книги по вопросам обороны" (2019 Viet Nam National Defence).

В 135-страничном документе сформулированы основополагающие подходы к обеспечению национальной обороны страны в свете складывающейся стратегической обстановки в мире, а также в регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА). В книге подчеркивается приверженность страны принципам самообеспечения, в частности ее обязательство придерживаться политики "Трех нет", о которой говорилось в предыдущих "Белых книгах". Издание 2019 года подтверждает, что Вьетнам не будет вступать в военные альянсы с другой страной, не станет объединяться с каким-либо государством против третьего и не допустит иностранных военных баз на своей земле.

С тех пор, как Ханой опубликовал в 2009-м третью "Белую книгу по обороне", стало очевидно, что его традиционная политика "Трех нет" все больше рассматривается как гибкая и сочетается с усилиями по обеспечению оборонных партнерств по всему миру. Яркие примеры такого рода – углубление связей с Индией, Россией, Соединенными Штатами, рядом других государств. Эти усилия направлены на укрепление своего стратегического положения в свете возросшей активности Китая в регионе ЮВА и прежде всего в Южно-Китайском море, в акватории которого обе страны претендуют на спорные территории.

“ Дополнительный пункт предусматривает отказ от применения силы или угрозы ею в международных отношениях ”

Более того, оборонная политика Вьетнама, изложенная в "Белой книге" 2019 года, расширена и в настоящее время трансформирована в "Четыре нет". Дополнительный пункт предусматривает отказ от применения силы или угрозы ею в международных отношениях.

Новая "Белая книга по обороне", являющаяся четвертой публикацией с момента выхода первоначального документа в 1998 году, состоит из трех частей: военная политика в свете стратегической обстановки, оборонное строительство, развитие Вьетнамской народной армии (The Viet Nam People's Army), милиции и сил самообороны. В числе приоритетов упомянуты продолжение развития оборонных и дипломатических связей с международным сообществом, внедрение современного оборудования, требование и дальше повышать самообеспечение Вьетнама путем создания и совершенствования вооружений и техники, поддерживать уровень инвестиций в оборону, который "соответствует экономическому развитию страны".

В "Белой книге" 2019 года представлены данные по объему оборонного бюджета Вьетнама за последнее десятилетие. Указано, в частности, что в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах оборонный бюджет составлял 2,23, 2,82, 2,88, 2,69, 2,69, 2,72, 2,64, 2,51 и 2,35 процента от ВВП соответственно.

Согласно изданию Jane’s Defence Budgets общий оборонный бюджет Вьетнама вырос в реальном выражении с 5,8 миллиарда долларов в 2016-м до 7 миллиардов в 2019-м. К 2023 году, по прогнозам, суммарные расходы страны на эту сферу увеличатся до 8,6 миллиарда.

Что касается повышения самообеспеченности, Вьетнам начал уделять гораздо больше внимания военно-промышленному потенциалу и за последние 18 месяцев принял ряд мер, которые почти наверняка предназначены для поддержки положений, изложенных в новой "Белой книге". К ним относятся Закон о национальной обороне, содержащий руководящие указания для модернизации государственной оборонно-промышленной базы страны, и план расширения возможностей для военных исследований и разработок в таких областях, как искусственный интеллект и беспилотные системы. Правительство также прилагает усилия к развитию ОПК и в мае открыло новую дочернюю компанию, входящую в корпорацию Viettel Military Industry and Telecoms Group.

За последние годы Вьетнам добился значительных успехов в оборонных исследованиях и разработках, о чем свидетельствуют возможности по созданию беспилотных систем, радиолокационных станций, средств связи и более совершенного огнестрельного оружия. Кроме того, страна продемонстрировала свой потенциал в военном кораблестроении, где опирается на Россию как крупнейшего поставщика ВВТ, в предоставлении комплексных услуг по техническому обслуживанию и капитальному ремонту боевых самолетов, включая истребители "Сухой" и их двигатели.

Уже много лет Вьетнам закупает у России вооружения и технику почти всех необходимых классов для всех родов войск. Новые ВВТ приобретаются для сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил. В соответствующих разделах "Белой книги" указывается, что сегодня ВНА располагает новейшими образцами российского оружия и военной техники, в числе которых истребители Су-30МК2 и Су-27, ЗРС С-300ПМУ1, дизель-электрические подводные лодки проекта 636, фрегаты типа "Гепард-3.9", катера с ракетными комплексами "Уран-Э", ПБРК "Бастион".

Министерство национальной обороны Вьетнама наметило план усиленного внимания к военным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) на ближайшие несколько лет в целях повышения самообеспеченности и поддержки экономического развития. Минобороны заявило, в частности, что до 2025 года оно намерено поддерживать предложения по улучшению НИОКР для удовлетворения растущих потребностей ВНА в области подготовки и ведения боевых действий. Имеются в виду укрепление соответствующих руководящих структур, реструктуризация управления национальными проектами и обеспечение реализации планов НИОКР через вооруженные силы.

Другие приоритеты включают консолидацию учреждений, занимающихся НИОКР, для наращивания потенциала и повышения эффективности, реструктуризацию механизмов обеспечения выполнения требований заказчика и улучшение связей разработчиков с оборонным производством.

Минобороны также заявило, что будет уделять больше внимания кадровой политике в научно-исследовательских организациях, причем приоритет отдается развитию компетенций, связанных с такими технологиями "Четвертой промышленной революции", как искусственный интеллект, автоматизация, робототехника и аналитическая обработка данных.

Как отмечается в "Белой книге", 15 августа 2017 года в структуре ВНА было создано киберкомандование, которое должно сыграть ключевую роль в защите национального суверенитета в киберпространстве и противодействовать информационной войне.

Выход "Белой книги" совпал по времени с проведением в Ханое в конце ноября 21-го заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии (МПК) по военно-техническому сотрудничеству, которое прошло под председательством заместителя директора ФСВТС Владимира Дрожжова и замминистра национальной обороны Вьетнама генерал-полковника Бе Суан Чыонга. В ходе заседания комиссии оба руководителя делегаций констатировали, что во взаимодействии двух стран в области обороны и безопасности за последнее время достигнуты значительные результаты. Сотрудничество в военной и военно-технической сферах продолжает оставаться одной из основ всеобъемлющего стратегического партнерства Вьетнама и России. Руководители делегаций высказались за активное развитие взаимодействия. Как заявил министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Нго Суан Лить, достигнутые на заседании МПК договоренности "будут способствовать укреплению и развитию контактов в сфере обороны и военно-техническому сотрудничеству в соответствии с отношениями всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами".

Николай Новичков, руководитель информационно-аналитического отдела ТАСС, специально для "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года