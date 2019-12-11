Мьянма впервые получила подводную лодку после одобрения России

Источник изображения: https://www.facebook.com/thaiarmedforce/

Впервые в национальной истории Мьянмы в составе ее военно-морских сил появится подводная лодка. При этом власти страны отказались от альтернативной поставки, предлагавшейся Китаем.

Смена флага

INS Sindhuvir, числящаяся в составе индийского флота, будет передана ВМС Мьянмы для несения активной боевой службы. Данная ПЛ относится к типу 877ЭКМ (западное обозначение – "Кило"). Всего в интересах Нью-Дели на российских верфях было построено десять субмарин по указанному проекту.

"Синдхувир" была принята на вооружение индийского флота в 1988 году, модернизирована до уровня 08733 в 1999 году. Дизель-электрическая подлодка водоизмещением 3 076 тонны способна нести стандартный набор российских оружейных систем.

Закупка находящихся в эксплуатации подводных лодок у индийского правительства осуществляется на основе принятой к реализации стратегии усиления боевой мощи в Бенгальском заливе. При этом властями страны не рассматривалась инициатива Пекина, который ранее предложил свои подержанные субмарины.

Существующий баланс военно-морских сил в Бенгальском заливе требует [приобретения] более мощной подводной лодки в кратчайшие сроки […] В ходе переговоров с Индией было достигнуто соглашение, которое получило одобрение России

- указывает Минобороны Мьянмы.

Источник изображения: https://www.facebook.com/thaiarmedforce/

"Куш" для России

Экипаж уже завершил обучение в Индии и взял подлодку под свое управление. Название ПЛ пока что не раскрывается, так как демонстрация субмарины общественности приурочена к официальному вводу в строй, который ожидается 24 декабря. Таким образом, Мьянма фактически уже стала 5-й страной в АСЕАН, обладающей подводными лодками.

Ожидается, что это станет первым шагом по расширению подводного флота, предшествующим приобретению у России новых субмарин, закупка которых в будущем будет обсуждаться на правительственном уровне

- отмечает военное ведомство Мьянмы.

В 2013 году стали известны ведущиеся ВМС Мьянмы с Москвой переговоры, предполагавшие закупку двух подводных лодок. В то время главком вооруженных сил страны Мин Аунг Хлаинг нанес визит в Россию, посетив "Адмиралтейские верфи". Данное судостроительное предприятие РФ специализируется, в частности, на постройке "Варшавянок".

На следующий год было решено начать становление подводного флота с эксплуатации уже действующих ПЛ. Как полагают эксперты, индийская субмарина должна была обойтись в 679 млн. долл., которые планировалось выплатить за счет кредита Нью-Дели.