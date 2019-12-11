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Военно-промышленный курьер

Есть ли у Трампа буденовка

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Источник изображения: Фото: brookings.edu

Пентагон встревожен ослаблением антироссийской истерии

Американский ресурс VOA-news огорошил читателей заголовком "Пентагон обеспокоен ростом симпатий к России со стороны военнослужащих". То есть армия США уже готова брататься с русскими. Поверить трудно, но есть ссылка на авторитетный источник.

46 процентов опрошенных джи-ай заявили, что считают Россию союзником, констатирует Reagan National Defense Survey. В целом исследование показало: подобных взглядов придерживаются 28 процентов американцев, а годом раньше таких было лишь 19 процентов. Кстати, опрос, проведенный в том же 2018-м исследовательским центром Пью, показал, что 35 процентов граждан США хотят большего сотрудничества с Россией.

Заокеанские аналитики связали рост симпатий к Москве с республиканцами. Поскольку Дональд Трамп недвусмысленно заявляет, что не видит в России врага, то и все его однопартийцы искренне начинают считать так же.

“ 46 процентов опрошенных джи-ай считают Россию союзником ”

Заведомое большинство американцев в целом и военнослужащих в частности не согласны со своим президентом, но чиновников Пентагона пугает тенденция. "Со стороны России предпринимаются попытки затопить СМИ дезинформацией, чтобы посеять сомнения и растерянность", – заявила представитель Министерства обороны подполковник Карла Глисон. – Это происходит не только через противоречивый и подстрекательский диалог, но и через ложные сведения, призванные вызвать сочувствие. Однако мы активно работаем, чтобы разоблачать и противостоять дезинформации России, когда это возможно".

Представители Министерства обороны уверены, что американские военнослужащие подвергаются массированной обработке. Задача кампании, проводимой Россией, не столько повлиять на результаты выборов, прошлых и будущих, сколько воздействовать на неокрепшие души солдат и внушить к себе симпатию. Те, кого это волнует, и рады бы противостоять, но общая линия Трампа сильно мешает контрпропаганде.

Однако рано ликовать, что Америка с нами. Долговременные тенденции свидетельствуют об обратном. В ответе на вопрос: "Какие страны занимают первое место с точки зрения угрозы, которую они представляют для Соединенных Штатов?" – первым был Китай (28%), а второй – Россия (25%). И еще информация для тех, кто верит в эффективность российской пропаганды на простодушных янки: исследование Гэллапа, опубликованное в феврале этого года, показало, что только 24 процента американцев положительно относятся к России по сравнению с 44 процентами в том же месяце 2013-го.


Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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