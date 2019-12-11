Укротители "Пинчеров"

Решающий удар по США показал, что лучше этого не делать

У заокеанских "партнеров" не должно возникать даже иллюзии насчет победы в ядерной войне. В советское время каждый ребенок знал, что за призывом кота Леопольда "давайте жить дружно" стоит огромный арсенал.

Американские планы "Пинчер", "Чариотир", "Дропшот" отражали эволюцию стратегических воззрений Пентагона. Но не обозначали конкретные даты начала ядерной войны. Это были боевые оперативно-стратегические документы, предусматривавшие использование ядерного оружия при критическом обострении военно-политической ситуации. Достоянием гласности они стали после рассекречивания по истечении лет и устареванию (ведь составлялись-то еще в доракетную эпоху).

“ Расчетно-аналитическая группа Генштаба установила, что в результате удара будет уничтожено 87 процентов вооруженных сил США ”

Более новые версии этих планов, получившие обобщенную аббревиатуру SIOP (Single Integration Operational Plan – Единый интегрированный оперативный план, ныне просто OPLAN с ситуационными вариантами), являются в своих деталях совершенно секретными. Тем не менее информированными американскими аналитиками, формально независимыми от правительства США, опубликованы труды, посвященные этим деталям. SIOP рассматривается в двух форматах: 1) нанесение ударов только по нашим СЯС и научно-промышленной инфраструктуре ядерного оружейного комплекса, 2) нанесение ударов еще и по городам в целом. Не вдаваясь в подробности, отметим, что, скажем, для уничтожения Сибирского химического комбината (производство оружейного плутония, ныне там прекращенное) в Северске (Томск-7) американскими экспертами не исключалось применение пяти термоядерных боеголовок типа W-76 по 100 килотонн каждая. На ПО "Маяк" (плутоний, тритий) в Озерске (Челябинск-40) закладывалось четыре, на ВНИИЭФ и завод "Авангард" (разработка и сборка ядерных боеприпасов) в Сарове (Арзамас-16) – две, ПО "Старт" (производство ядерных боеприпасов) в Заречном (Пенза-19) – одна и т. д. Высота взрыва во всех случаях принималась равной 400 метрам. А скажем, массированный ракетно-ядерный удар по позиционному району советских стратегических ракет в районе Козельска, как подсчитали эксперты, с учетом сильнейшего радиоактивного заражения местности (в зону которого с 48-часовой дозой более 10 тысяч бэр попала бы и Москва) приводил бы к гибели 13,3 миллиона человек.

Аналогичное стратегическое ядерное планирование велось и в СССР, Союз не был сказочным котом Леопольдом с его "давайте жить дружно". Впрочем, в любимом советскими детьми мультяшном сериале был и фильм "Леопольд разбушевался". Это больше соответствовало силовому потенциалу миролюбивого кота. А разбушеваться при необходимости было чем. По состоянию на 1 января 1990 года в стратегическом ядерном арсенале СССР имелся 10 271 боезаряд, то есть почти столько же, сколько у США (10 563). С учетом тактических ядерных зарядов общее их число уже к началу 80-х было согласно разным оценкам по 40–50 тысяч у каждой стороны.

Достигнутый паритет вызвал к жизни переговоры по сокращению стратегических наступательных вооружений, поскольку обе стороны сознавали, что в глобальном ядерном конфликте победителя не будет. Это показало и проведенное еще в 1970 году стратегическое командно-штабное учение "Решающий удар". Условно отрабатывался упреждающий (!) полномасштабный удар советских стратегических сил по США. Тогда у СССР только в составе наземной группировки была 1361 межконтинентальная баллистическая ракета – в 45 раз больше, чем в 1962-м (Карибский кризис). Плюс атомные ракетные подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, а также нацеленные на Западную Европу и некоторые объекты в зарубежной Азии ракеты средней дальности. Расчетно-аналитическая группа Генштаба установила, что в результате такого удара будут уничтожены 87 процентов американских вооруженных сил и до 72 процентов индустриальной мощи США, погибнут 80–90 миллионов американцев (тогда население США составляло 203,3 млн чел.). Правда, ценой этого стало бы превращение европейской части СССР в зону сплошного радиоактивного заражения с уровнем не менее 300 р/ч – США и НАТО тоже не сидели бы сложа руки, да и страшно подумать, что стало бы со Старым Светом вообще. Так что мнение, высказанное еще Никитой Хрущевым в начале 60-х, о том, что оснащенные ядерными боеголовками ракеты, изменив коренным образом соотношение сил, сдвинули все понятия о войне, наверное, следует признать справедливым.

Нужно учесть и то, что, с точки зрения некоторых отечественных экспертов, развертываемая ныне многорубежная система ПРО США потенциально будет в состоянии защитить их континентальную территорию от 500 атакующих боеголовок, а в количественном измерении (считая только межконтинентальные носители) поразить порядка 200 ракет. Таким образом, это тот порог, до которого России опускаться никоим образом нельзя. Хотя бы потому, что это может вызвать у заокеанских "партнеров" опасную иллюзию победы в ядерной войне. Ведь главное назначение отечественного ЯО – предотвращение самоубийственной глобальной войны, а не что-то иное.

Иное – это "ядерная зима" для всей планеты.

Константин Чуприн

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года