Крымский мост под особым контролем

За пять лет новой истории все зенитные ракетные полки перевооружены на С-400

Пятилетие образования Крымского соединения ПВО торжественно отмечено во Дворце культуры рыбаков в Севастополе. 31-я дивизия противовоздушной обороны создана 1 декабря 2014 года.

"Наше соединение имеет историческую связь с соединениями и воинскими частями, защищавшими нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, – отметил начальник штаба дивизии полковник Дмитрий Граков. – Славные традиции, заложенные ветеранами, достойно продолжает нынешнее поколение".

“ За пять лет проведено свыше 240 КШУ, 15 тактических учений, из них восемь с боевой стрельбой ”

22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут силы подразделений ПВО ЧФ СССР сорвали попытки врага блокировать корабли ЧФ в пунктах базирования. Противовоздушная оборона Севастополя осуществлялась истребительной авиацией, 61-м зенитным артиллерийским полком и зенитно-пулеметным батальоном. Значение ПВО в обороне Севастополя было существенным. Личный состав зенитных батарей сражался как с воздушным, так и с наземным противником, наносил огромный урон живой силе и технике врага.

Всем известен подвиг защитников 365-й зенитной батареи, названной фашистами "Форт Сталин". Обороняя Севастополь в течение 230 дней, личный состав батареи сбил 11 самолетов противника, уничтожил 8 танков, отразил 15 вражеских атак. Почти все батарейцы пали смертью храбрых. Старшие лейтенанты Николай Андреевич Воробьев, Иван Семенович Пьянзин и краснофлотец Петр Николаевич Липовенко удостоены звания Героя Советского Союза. Двое – посмертно.

1 декабря 2014 года на основании директивы МО РФ от 3 июля, указаний Генштаба ВС Российской Федерации на фондах тактической группы ВВС "Крым" сформирована дивизия ПВО в составе двух зенитных ракетных и радиотехнического полков, подразделений обеспечения с подчинением 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

"За пять лет новой истории соединения проделана огромная работа, – подчеркнул Дмитрий Граков, – все зенитные ракетные полки с 2017 по 2019 год перевооружились на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". Существенно обновлен парк техники радиотехнического полка. На вооружение поступили и несут боевое дежурство новые радиолокационные комплексы "Подлет", "Небо-М", "Сопка".

За пятилетку с воинскими частями и подразделениями Крымской дивизии ПВО было проведено свыше 240 КШУ и тренировок, 15 тактических учений, из них восемь с боевой стрельбой на полигонах Ашулук и Телемба.

Фото: Владимир Пасякин

Фото: Владимир ПасякинБоевые расчеты ежегодно участвуют в конкурсах полевой выучки "Воздушные рубежи" и "Ключи от неба" и добиваются высоких результатов. Так, радиотехнический полк полковника Дмитрия Ульянова три года подряд занимает первое место в армии ВВС и ПВО ЮВО, в 2017-м признан лучшим в радиотехнических войсках ВКС РФ.

Зенитный ракетный полк полковника Николая Задорожного лучший в армии ВВС и ПВО ЮВО среди аналогичных частей, его боевые расчеты заняли первое место на российском и международном этапах конкурса полевой выучки "Ключи от неба". Зенитный ракетный полк полковника Алексея Забелина в 2019 году признан лучшим в армии ВВС и ПВО ЮВО.

На военнослужащих соединения возложена защита воздушных рубежей в границах Крымского района ответственности. Каждый день на боевое дежурство заступают более 250 военнослужащих и гражданского персонала. Личный состав дивизии продолжает выполнять специальные задачи в составе группировки ВКС России в Сирии, многие крымчане удостоены государственных наград.

Соединение ПВО вместе с соединениями ЧФ России надежно защищают Крымский полуостров, его воздушное пространство. Под особым контролем находятся стратегические объекты, среди которых, например, Крымский мост. Учебно-боевые мероприятия часто проводятся совместно с черноморцами. Так что не случайно поздравить коллег с праздником прибыл командир ЗРП Черноморского флота полковник Игорь Волков. Он сказал теплые слова в адрес своих боевых друзей, которых хорошо знает, и вручил полковнику Дмитрию Гракову символичный подарок – флотскую рынду.

"Когда нужно будет наше участие, дайте сигнал в этот колокол и мы тут же будем вместе с вами с нашими "Осами" в нужном районе", – заявил он.

Поздравить воинов ПВО прибыли представители севастопольской власти, Госсовета Республики Крым, общественных организаций.

Медалями "За воинскую доблесть" 2-й степени награждены полковник Руслан Жамойтин, подполковник Николай Тишин, майоры Дмитрий Семенов, Денис Лихачев, Игорь Борецкий, медалью Суворова – капитан Константин Котенко, "За разминирование" – майор Сергей Чернопиский, "За боевое содружество" – помощник командира дивизии по работе с верующими военнослужащими Александр Рева.

Владимир Пасякин, корреспондент "ВПК" (Севастополь)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года