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Военное обозрение

Авианосец "Принц Уэльский" передан британскому флоту

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Источник изображения: https://ukdefencejournal.org.uk/

Авианосец HMS Prince of Wales был официально передан Королевскому военно-морскому флоту производителями. Предполагается, что торжественный ввод корабля в эксплуатацию состоится 10 декабря.

Созданием вымпела занимался альянс в составе компаний BAE Systems, Babcock и Thales. В процесс проектирования и строительства авианосцев класса Queen Elizabeth было вовлечено шесть британских судостроительных верфей. В программе их создания было задействовано более 10 тыс. человек.

"Принц Уэльский", второй представитель данного типа, недавно впервые отправился в порт приписки - на военно-морскую базу в Портсмуте. В ожидании прибытия авианосцев здесь проводились масштабные работы, в ходе которых осуществлялось обновление и улучшение инфраструктуры: был модернизирован причал, создан новый комбинированный энергетический комплекс, улучшена боевая устойчивость базы. Всего на эти цели было потрачено более £ 100 млн.

Как указывается, размещенная здесь энергоустановка, состоящая из трех генераторов, работающих на природном газе, в состоянии запитать 28 000 домов.

Авианосцы класса Queen Elizabeth - это самые большие и мощные надводные боевые корабли, когда-либо построенные в Великобритании.

Источник изображения: https://ukdefencejournal.org.uk/

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
HMS Queen Elizabeth
Компании
Babcock
BAE Systems
Thales
Проекты
Авианосец
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