"Тополиный" бух

60 лет назад в СССР были созданы Ракетные войска стратегического назначения

Постановление Совета министров СССР № 1384-615, которое РВСН считают своим "свидетельством о рождении", вышло в 1959 году. Но база для их формирования готовилась начиная с 1946-го: разрабатывалось ракетно-ядерное оружие, конструировались первые образцы управляемых баллистических ракет, приняты на вооружение ракетные комплексы первых поколений, поступившие в первые ракетные части и соединения.

В "биографии" Ракетных войск стратегического назначения можно выделить несколько этапов, в течение которых они проходили процессы становления и развития в качестве нового вида Вооруженных Сил СССР, превратились в главную составную часть СЯС и внесли основной вклад в достижение военно-стратегического паритета между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

РВСН оснащались различными образцами ракет средней дальности (РСД) и межконтинентальных баллистических (МБР). Например, в 1973–1985 годах в войска поступали ракетные комплексы (РК) третьего поколения с разделяющимися головными частями и средствами преодоления ПРО вероятного противника, мобильные баллистические РК средней дальности. На вооружение принимаются МБР РС-18, РС-20 и РС-16, а также мобильный грунтовый ракетный комплекс РСД-10 ("Пионер").

“ На вооружении ракетные комплексы шести типов, они подразделяются по видам базирования на стационарные и мобильные ”

В 1985–1992 годах в РВСН поступают стационарные и мобильные ракетные комплексы четвертого поколения с МБР РС-22, РС-20В и "Тополь", а также принципиально новая автоматизированная система управления оружием и войсками.

Стоит вспомнить военачальников, возглавлявших РВСН и внесших весомый вклад в превращение их в надежный щит, в значительной степени доныне гарантирующий Отечество от опасности военной агрессии. Это Главный маршал артиллерии Митрофан Неделин, Маршалы Советского Союза Кирилл Москаленко, Сергей Бирюзов, Николай Крылов, Главный маршал артиллерии Владимир Толубко, генерал армии Юрий Максимов.

После распада СССР, в лихие 90-е тяжко было всей России, трудно приходилось и ее Вооруженным Силам, не исключая Ракетных войск стратегического назначения. Тем не менее в ту пору ставится на боевое дежурство ракетный комплекс "Тополь-М" пятого поколения.

Что касается поддержания РВСН в боеспособном состоянии от того смутного времени и до сего дня, так в том несомненная заслуга командовавших ими генералов Игоря Сергеева (впоследствии Маршал РФ и министр обороны России), Владимира Яковлева, Николая Соловцова, Андрея Швайченко. С 2010 года РВСН возглавляет генерал-полковник Сергей Каракаев. Под его началом три ракетные армии, управления которых дислоцируются во Владимире, Омске и Оренбурге, 12 ракетных дивизий постоянной готовности. Соединения имеют на вооружении РК шести типов, подразделяющиеся по видам базирования на стационарные и мобильные.

Основу группировки стационарного базирования составляют РК с ракетами "тяжелого" (РС-20В "Воевода") и "легкого" (РС-18 "Стилет", РС-12М2 "Тополь-М") классов. В группировку мобильного базирования входят ПГРК "Тополь" с ракетой РС-12М, "Тополь-М" с ракетой РС-12М2 моноблочного оснащения и ПГРК "Ярс" с ракетой РС-12М2Р и разделяющейся головной частью.

Дальнейшее развитие РВСН планируется проводить в направлениях максимального сохранения существующей ракетной группировки до истечения предельных сроков эксплуатации и ее перевооружения на новое поколение РК, в том числе на усовершенствованный, разработанный Московским институтом теплотехники, с твердотопливной МБР РС-24, оснащенной разделяющейся головной частью с боевыми блоками индивидуального наведения.

Согласно информации в открытых источниках в июле 2018 года в составе РВСН находилось около 300 носителей, оснащенных примерно 1200 ядерными боеголовками. Причем количество относительно новых МБР в общей доле РК составило более 3/5: 188 из 300.

Президентским указом № 549 от 31 мая 2006 года 17 декабря отмечается День Ракетных войск стратегического назначения.

Вадим Кулинченко

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 48 (811) за 10 декабря 2019 года