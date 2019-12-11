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ТАСС

Связисты ЮВО провели масштабную радиотренировку на Северном Кавказе

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Военные связисты. Архивное фото
Военные связисты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Военные выполнили задачи по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции и электронный обмен данными в условиях радиоподавления

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Радиотренировка по обмену данными прошла на Северном Кавказе при участии свыше 500 связистов Южного военного округа. Об этом сообщили в окружной пресс-службе.

"Специалисты войск связи Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе провели масштабную радиотренировку по обмену данными, обеспечив устойчивую непрерывную связь между пунктами управления соединений и воинских частей, подразделений ВВС и ПВО, а также военной базы в Южной Осетии", - сообщили в пресс-службе.

В округе уточнили, что в тренировке приняли участие более 500 связистов.

По данным пресс-службы, военные выполнили задачи по скрытому перемещению техники, провели сеансы закрытой видеоконференции, электронный обмен данными в условиях радиоподавления. Было задействовано около 400 единиц техники.

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Страны
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
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